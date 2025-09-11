Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

«За рулем» провел испытания блокираторов колес, педалей и руля

Установка на машину серьезной охранной системы – это долго и дорого. И применительно к современному автомобилю чревато нервотрепкой: налицо явное вмешательство в конструкцию. А еще – возможным недовольством гарантийщиков.

Можно обойтись простейшими защитными устройствами, установка которых не требует профессиональных навыков и, по идее, не сулит неприятностей. Мы решили сравнить несложные механические приспособления и приобрели самые характерные из них для экспертизы.

Что сравнивали

Мы взяли блокираторы колес, педалей, а также рулевого управления, часть которых воздействует на «баранку», а другая часть – на рулевой вал.

Каждое устройство мы устанавливали на редакционный Ларгус, оценивая сложность монтажа, удобство пользования и, конечно, угоностойкость .

Условно все изделия можно разделить на съемные и стационарные. Съемные при каждом использовании полностью снимают с автомобиля. К ним относятся, например, блокираторы колес, педалей и рулевой баранки.

На Ларгусе замок Armored Bar в правильном положении запереть не удалось. Мешает козырек комбинации приборов. Поставили в нижнем положении, но эффект отпугивания пропал.

Стационарные устройства частично интегрируют в какой-то механизм транспортного средства. Пример – блокираторы рулевого вала, муфты которых постоянно находятся на валу.

Механические противоугонные устройства

БЛОКИРАТОР КОЛЕСА

Alca Механический блокиратор Art 306300

Примерная цена 8600 ₽

Самое сложное с таким замком – умудриться как-то приладить его к защищаемому колесу. Вихляющийся металлический «осьминог» брыкается и не хочет с первой попытки умещаться в колесной нише. Пользоваться очень неудобно – и очевидно, что монтировать такой замок на колесо владелец будет не при каждой остановке, а крайне редко. Если на улице грязь, то и подавно. Еще и стоит недешево.

Hе рекомендуем. Aoteman Противоугонный автомобильный блокиратор колеса, механический регулируемый замок

Примерная цена 1900 ₽

Сама идея блокировки колеса выглядит сомнительно: замок постоянно будет грязным, пачкая как багажник, так и владельца. Постоянно пользоваться такой противоугонкой мало кто станет: неудобно, долго, несолидно… Но главный недостаток этой конструкции – ее хлипкость.

Установив блокиратор на Ларгус, мы решили тронуться с места. При небольшом повороте колеса конструкция с позором отвалилась.

Hе рекомендуем.

БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Armored Bar Противоугонный замок на рулевое колесо NO.4519

Примерная цена 1400 ₽

Просто, наглядно и… абсолютно бесполезно. На толстую баранку не влезает. Замковая часть – примитивная. Но возиться с ней никто и не будет: проще принести в жертву руль.

Hе рекомендуем. Steering wheel lock Тросовый замок

Примерная цена 1200 ₽

Трос, продетый через руль, закрепляется своим запором в замковой части водительского ремня безопасности. Устанавливать удобно – в ряде случаев нужно лишь подвинуть кресло вперед. Серьезного угонщика устройство не остановит, но может быть использовано сразу после покупки нового или подержанного автомобиля до установки более солидной защиты.

Можно использовать как временный вариант. Steering Wheel Lock Бейсбольная бита с замком для автомобиля

Примерная цена 1300 ₽

Для любительского бейсбола, может быть, и сойдет. А вот для охраны автомобиля – вряд ли. С замком угонщик возиться не станет: просто применит грубую силу, коверкая баранку кусачками или пилой.

Hе рекомендуем.

БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА

Гарант Примерная цена 5000–20 000 ₽ (в зависимости от сложности кодовой части замка)

Древняя, но удачная по задумке конструкция. Муфту замка устанавливают на рулевой вал раз и навсегда. Это определенная возня, требующая аккуратности, но она того стоит. При постановке на охрану в муфту вставляют стопор, который полностью перекрывает доступ к винтам и блокирует вал, механически упираясь в элементы конструкции кузова. Угоностойкость высокая.

Рекомендуем в первую очередь. Перехват Примерная цена 9500 ₽

По принципу действия напоминает Гарант: муфта на валу и стопор у владельца. Главное отличие от большинства конструкций – отсутствие замочной скважины. Вместо ключа используется кодовое кольцо с прорезями. Пользоваться не вполне удобно, но привыкнуть можно. Угоностойкость высокая. Производитель называет устройство универсальным: его можно приспособить к валам разного диаметра. Но лучше всё же уточнить это у специалистов.

Рекомендуем в первую очередь.

БЛОКИРАТОР ПЕДАЛЕЙ

Блокиратор педалей Примерная цена 1200 ₽

Задумка столь же неновая, сколь и простая: ограничить ход какой-нибудь педали (как правило – тормозной). Основной недостаток именно данной конструкции – неудобство пользования. Замковая часть откровенно заедает, а низкое расположение вихляющейся конструкции – это гарантия того, что владелец будет пользоваться ей не каждый раз.

Hе рекомендуем. CQ-6084 CQLegend Примерная цена 1500 ₽

Классическая клюшка – это, по сути, блокиратор рулевого колеса и педалей одновременно. Просто и наглядно: жулик сразу видит, что придется повозиться. Однако защитные свойства клюшки почти нулевые: примитивные замочки таких конструкций вскрываются любыми подручными средствами – от швейной иголки до жестянки от консервной банки.

Мы решили пошутить и применили «способ Деточкина», то есть ножовку. Получилось: мягкий металл поддался сразу.

Hе рекомендуем.

Некоторые выводы

Блокираторы колес хвалить не за что. В свое время подобные конструкции применяли как наказание за неправильную парковку, но это были массивные изделия, которые реально блокировали движение транспорта. Для индивидуального использования такая защита очень неудобна: трудоемкое снятие и установка, неизбежная грязь, проблемы с хранением.

Позор для блокиратора: Ларгус спокойно тронулся с места, оставив помятый замок валяться на асфальте.

В нашем случае к отрицательным чертам добавилась и откровенная хлипкость обоих изделий. Многим подобные устройства трудно представить себе на современном автомобиле по эстетическим соображениям. А еще мы обнаружили риск повредить тормозные шланги при установке блокираторов. Да и диски тоже.

Даже у бывалого водителя установка такого блокиратора вызывает сложности.

Блокираторы педалей известны давно. Устройства простые, пользоваться ими не очень удобно, угоностойкость довольно низкая. На некоторых машинах жулики просто отворачивают педаль, после чего угоняют машину вместе с блокиратором.

Блокираторы рулевого колеса представленного типа – это, в общем-то, игрушки. Как правило, все они сделаны из дрянного металла, легко поддающегося воздействию режущего инструмента. А простейший способ борьбы с ними – пожертвовать рулем, если машина того стоит.

Надрезы на стержне удалось сделать простой ножовкой практически бесшумно. А потом легким движением его переломили. Простейший способ открыть подобный замок – утопить его язычок тоненькой жестяной пластиной из консервной банки. Мы придумали простейшее противоядие, приварив к штанге… гайку! Теперь до язычка просто так не добраться.

Лучшим решением уже не первое десятилетие являются блокираторы рулевого вала, уверенно лидирующие по соотношению «цена/качество». Без мощной болгарки их практически не одолеть, а время, требуемое жулику для их изъятия, превышает показатели всей остальной «механики». Придется потратить некоторое время на монтаж несъемной части конструкции на рулевой вал, но оно того стоит.

Замок на педаль накладывает ограничения на возраст, массу и гибкость водителя – попробуй, установи!

Поэтому из всех испытанных нами противоугонных устройств мы однозначно рекомендуем только Гарант и Перехват.

Все остальные «железки» есть смысл приобретать только в исключительных ситуациях: например, новенькую машину нужно срочно перегнать в другой регион, ночевать предстоит в какой-то придорожной гостинице, а защиты вообще никакой нет. В таких случаях даже убогая клюшка с руля на педаль лучше, чем вообще ничего.

Отечественные замки рулевого вала работают действительно хорошо. А все китайские поделки оказались слабенькими, и сравнительно низкая цена этого не оправдывает.

С какими замками не справится болгарка угонщика, узнайте тут.