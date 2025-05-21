Стоит ли тратиться на механические противоугонки — проверка болторезом

Эксперты «За рулем» выяснили, с какими замками не справится болгарка угонщика

Электроника, безусловно, современнее механики. Но и механические противоугонки продолжают находить своих приверженцев, в том числе среди велосипедистов.

Мы приобрели десяток замков схожего назначения и проверили их по ряду параметров.

Условно велосипедные замки можно разделить на несколько типов:

ТРОСОВЫЕ ЗАМКИ

В основе – стальной многожильный трос диаметром до 10 мм, как правило, в полимерной оболочке. Тип замка – ключевой или кодовый.

Достоинства – гибкость, невысокая масса. Длина троса в некоторых моделях позволяет использовать замок возле опор большого диаметра. В нашей выборке представлены моделями Speen Pro, Digital Lock With Alarm Y787, Fuaro, Sima Land Lock land.

ЦЕПНЫЕ ЗАМКИ

Вместо троса в основе находятся цепи из прочных сплавов, покрытые тканью или полимерной оболочкой. Форма звеньев – антивандальная. Замок может быть любым. Длина цепи, как правило, сравнительно небольшая: иначе масса замка возрастет. Примеры из нашей выборки – Panaride P611, Icewind.

СКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

Компактная конструкция из подвижно соединенных металлических стержней или пластин. Снаружи элементы, как правило, покрыты пластиком. Тип замка произвольный. Удобны при перевозке как по массе, так и по габаритам. Представлены в нашем тесте моделями Sende овальный и Sende прямоугольный.

U‑ОБРАЗНЫЕ ЗАМКИ

Напоминают классические амбарные замки. Сталь обычно покрыта резиной или пластиком. Подковообразная форма препятствует рычаговому взлому. Удобны при перевозке (впрочем, некоторые конструкции достигают массы в несколько килограммов). В нашей выборке это – Аллюр.

Как испытывали

Велосипедную часть программы проводили при участии новенького велосипеда, как раз приобретенного одним из авторов к сезону. Такой точно не оставишь у супермаркета без охраны. Автомобильные испытания провели на внедорожнике Haval Н9 из парка «За рулем».

Болгарка – панацея для вора.

Основная часть программы – конечно, проверка вандалостойкости. Кроме того, оценивали эргономику: удобно ли пользоваться, легко ли постоянно возить с собой, не повреждает ли внешность велосипеда и так далее.

Не секрет, что абсолютно любой замок можно вскрыть. Его задача – увеличить время доступа к охраняемому объекту. На практике всё решают инструменты в руках злоумышленника и время.

Хорошая цепь оказывает серьезное сопротивление. На вид овальный замок Sende казался солидным. А на деле – хилое создание.

Мы решили обойтись простейшими инструментами, не прибегая к помощи жидкого азота и других заумностей. С нами «на дело» пошли аккумуляторная болгарка и грозного вида болторез. Причем мы приобрели отнюдь не маленькую модель, которую было бы удобно прятать под курткой, а образец с рукоятками длиной 750 мм – один из самых больших.

Велосипед поочередно приковывали разными способами к столбу на пустыре. Конечно, ломать замки было бы удобнее где-то в гараже, однако подобраться к тросу или цепи, которые плотно охватывают защищаемый объект, да еще и не повредить последний – всё это требует времени и сноровки, которых у жулика может и не быть.

Замок Аллюр в силу его скромных размеров зацепить за столб не удалось: такие устройства обычно используют для того, чтобы помешать угонщику уехать своим ходом – замкнуть, к примеру, раму со спицами. Воровать такой велосипед придется вместе с замком.

С автомобилем всё было проще. Замок быстро установили на место и приготовились к его нейтрализации.

Велосипедные замки

Результаты испытаний относятся только к приобретенным образцам.

Steering wheel lock Примерная цена 1000 ₽

Масса 475 г

Чисто автомобильный замок, фиксирующийся в ответной части ремня безопасности. Устанавливать удобно – в ряде случаев нужно лишь подвинуть кресло вперед. Серьезного угонщика устройство не остановит, но может быть использовано сразу после покупки нового или подержанного автомобиля до установки более солидной защиты.

Рекомендуем ограниченное применение. Speen Pro Замок велосипедный

Примерная цена 650 ₽

Масса 270 г

Довольно прочный: болторез его не взял. Оболочка очень мягкая: такая не повредит лакированные поверхности.

Рекомендуем ограниченное применение.

Digital Lock With Alarm Y787 (G) Замок велосипедный тросовый с цифровым кодом

Примерная цена 1600 ₽

Масса 225 г без батарей

Электронный замок с кодовым набором и довольно громкой сиреной. Питание – три батарейки формата ААА. Какой толк от сирены, если трос легко перекусывается? Больше похоже на дорогую игрушку.

Рекомендовать не можем. Fuaro Замок для велосипеда, коляски, самоката кодовый тросовый

Примерная цена 600 ₽

Масса 220 г

Недорогой замок с несложным кодовым элементом.

При отсутствии альтернативы рекомендуем ограниченное применение.

Sende овальный Замок сегментарный для велосипеда компактный складной противоугонный овальный

Примерная цена 2800 ₽

Масса 555 г

Оригинальная форма не очень удобна при установке, а пластины откровенно слабые. Болторез только начал оставлять следы, как уже стало возможным доломать «по разметке» руками. Цена высокая.

Рекомендовать не можем. Sende прямоугольный Замок сегментарный для велосипеда компактный складной противоугонный с ключом

Примерная цена 2100 ₽

Масса 525 г

Напоминает складной метр. Эта модель несколько удобнее, чем Sende овальный той же фирмы, и несколько прочнее.

Рекомендуем ограниченное применение.

Sima Land Lock land Замок навесной велосипедный, английский ключ

Примерная цена 350 ₽

Масса 105 г

Простейшее изделие за небольшие деньги.

Рекомендуем как временное решение при отсутствии выбора. Panaride P611 Примерная цена 1650 ₽

Масса 1155 г

Замок с очень тяжелой и прочной цепью. Он и вывел из строя наш болторез. Резать болгаркой тоже неудобно. Мешает чехол: похитителю придется его срезать, прежде чем браться за звено.

Рекомендуем в первую очередь.

Аллюр Замок навесной ВС-130

Примерная цена 1150 ₽

Масса 675 г

Скоба может запирать колесо мотоцикла или скутера, а также крепить велосипед к тонкой опоре. Прочность весьма высока – открыть можно только проворотом личинки или распилив болгаркой.

Рекомендуем ограниченное применение. Icewind Замок-цепь велосипедный кодовый с 4 цифрами. Артикул LC07

Примерная цена 750 ₽

Масса 610 г

Под чехлом спрятана довольно прочная цепь. Кодовое устройство простенькое, но в целом всё неплохо.

Рекомендуем.

Кто победил?

На удивление, с самого начала всё пошло не так. Болторез, пытавшийся перекусить цепь Panaride P611, не смог довершить дело до конца! Поначалу ему явно мешало матерчатое покрытие, а чуть позже выяснилось, что режущие кромки инструмента заметно пострадали.

Затем болторезу предложили перекусить трос у Speen Pro, но и этого он сделать до конца не смог. Единственное, с чем он более-менее справился, оказался Sende прямоугольный, напоминающий собой складной метр. Изделие, казавшееся солидным, на деле оказалось довольно хилым: тоненькую металлическую сердцевину каждой секции скрывал толстенный слой пластика. Впрочем, до конца болторез не перекусил и его, но доломать замок удалось голыми руками.

К U‑образному замку Аллюр с болторезом не стали даже подходить: ­бесполезно.

Зато болгарка, как и ожидалось, легко справилась со всеми задачами – в том числе и с теми, где наш болторез сплоховал.

Возможно, нас подвел хилый инструмент, однако даже с таким помощником ни на один замок мы не потратили более минуты. Будь у вора «кусачки» посерьезнее, болгарка не понадобилась бы совсем ни с тросами, ни с цепями.

В любом случае, больше других нам понравился именно Panaride P611: этот цепной замок уверенно дал сдачи нашему инструменту. Кстати, на месте изготовителей мы бы сменили невзрачную черную оболочку на отпугивающую, яркую оранжевую.

На вид наш болторез казался угрожающим. Но короткое знакомство с цепью Panaride P611 сильно испортило ему «зубы»…

Замковые части всех описанных противоугонок мы не трогали. Очевидно, что подбирать к ним ключи или кодовые комбинации никто не станет: грубое физическое воздействие гораздо эффективнее и быстрее.

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