Вот такие пассатижи! — нашли длинногубцы, способные перекусить гвоздь

Эксперты «За рулем» провели испытания универсального слесарного инструмента

Очередной экспертизе мы решили подвергнуть универсальный слесарный инструмент, которым можно что-то захватывать, удерживать, перекусывать, вытаскивать клипсы-пистоны и так далее.

Приобрели 15 подходящих образцов по цене от 450 до 2900 рублей – и тут выяснилось, что единого названия у них нет. Это и не плоскогубцы, и не пассатижи, а то ли длинногубцы, то ли тонкогубцы, причем то ли загнутые, то ли изогнутые. Производители называют их по-разному, а некоторые вообще обходятся без имени.

ПЛОСКОГУБЦЫ И ПАССАТИЖИ

Политехнический словарь 1977 года сообщал следующее. Плоскогубцы – это слесарно-монтажный инструмент с губками пирамидальной формы и прямоугольного сечения с внутренними плоскими поверхностями. Применяются для захвата и изгибания мелких металлических деталей. А пассатижи – это инструмент, совмещающий в себе плоскогубцы, резак для проволоки и две выемки с зубцами для обхвата мелких труб и тому подобного.

Современные словари видят основное отличие пассатижей в наличии зубчатых круглых выемок для захвата и удержания цилиндрических деталей.

Какие параметры оценивали?

Отдельного стандарта по «загнутым длинногубцам» нет, поэтому в ходе испытаний мы руководствовались требованиями ГОСТ 7283-93 ­на круглогубцы и ГОСТ 5547-93 на плоскогубцы.

Твердость металла определена по методу Роквелла вдавливанием в образец алмазной пирамидки. Зазор измеряем классическим способом – набором щупов.

Провели анализ марки стали и твердости инструмента по Роквеллу, измерили геометрические параметры до и после приложения испытательной нагрузки, зафиксировали усилие, необходимое для перекусывания 2‑миллиметровых гвоздей, а также оценили устойчивость инструмента к коррозии. Иными словами, оценили те потребительские качества, которые могут потребоваться любому мастеру в реальной обстановке.

Марку стали определили с помощью эмиссионного спектрографа СПАС‑05. Для силовых испытаний со всех длинногубцев были сняты пластиковые рукоятки. Затем инструмент поместили в кондуктор, установленный в гидравлическом прессе. Это позволило определить усилие нажатия на рукоятки динамометром. Недокушенный гвоздь – приговор для инструмента.

Стойкость инструмента к коррозии проверили 72‑часовой выдержкой в камере соляного тумана.

Участники

Внешний вид приобретенного инструмента представлен в фотогалерее ниже.

Результаты проведенных нами испытаний относятся только к этим образцам.

Airline Длинногубцы загнутые

Примерная цена 450 ₽

Самый дешевый инструмент в нашей выборке. Усилие перекусывания гвоздя – среднее по тесту. Коррозионная стойкость хорошая. Деформация довольно значительная.

С учетом цены – рекомендуем. AVS Длинногубцы изогнутые

Примерная цена 500 ₽

Подопытный гвоздь остался «недоперекушенным»: инструмент не сумел с ним расправиться. Коррозионная устойчивость – средняя. Остаточная деформация – просто огромная по сравнению с остальными.

Рекомендовать не можем. Dexter Длинногубцы загнутые

Примерная цена 1100 ₽

Начальный зазор – самый большой, остаточная деформация тоже не маленькая. Гвоздь был перекушен при солидном усилии. Коррозионная стойкость средняя. А цена не из низких.

Рекомендовать не можем.

Garwin Длинногубцы загнутые

Примерная цена 1750 ₽

Цена солидная. После приложения испытательной нагрузки между губками образовалась щель. Стойкость к коррозии невысокая.

Рекомендовать не можем. Helfer Длинногубцы изогнутые

Примерная цена 500 ₽

Из достоинств – невысокая цена. А так – очень большая остаточная деформация, средняя коррозионная стойкость.

Рекомендуем только при отсутствии альтернативы. Kraftool Примерная цена 1950 ₽

Этот инструмент перекусил 2-миллиметровый гвоздь легче всех остальных. Коррозионная стойкость – хорошая. Деформация после нагрузки в 1800 Н – минимальная в выборке. Цена – высокая, но это случай, когда она соответствует качеству.

Однозначно рекомендуем.

Licota Примерная цена 2900 ₽

Самый дорогой инструмент порадовал разве что невысоким усилием, с которым он перекусил тестовый гвоздь. Всё остальное – плохо. Коррозионная стойкость низкая, остаточная деформация – средняя.

Рекомендовать не можем. Matrix Длинногубцы изогнутые

Примерная цена 500 ₽

Для перекусывания гвоздя потребовалось приложить максимальную нагрузку в нашей выборке – аж 620 Н. Коррозионная стойкость – хорошая. Остаточная деформация после приложения нагрузки – высокая.

Рекомендовать не можем. Matrix professional Длинногубцы

Примерная цена 800 ₽

Низкая стойкость к коррозии. Да и всё остальное плохо, особенно появление щели после приложения нагрузки.

Рекомендовать не можем.

Nord Yada Длинногубцы изогнутые

Примерная цена 650 ₽

Простейшее задание – перекусить гвоздь – оказалось не по зубам. Да и начальный зазор – один из самых больших. Коррозионная стойкость хорошая, но в целом – увы…

Рекомендовать не можем. Redmark Длинногубцы удлиненные изогнутые

Примерная цена 760 ₽

И гвоздь не смогли перекусить, и щель образовалась, и коррозия сильная.

Рекомендовать не можем. Rexant Тонкогубцы изогнутые

Примерная цена 560 ₽

Всё средне – от цены до результатов.

При отсутствии альтернативы пользоваться можно.

Stanley Примерная цена 1100 ₽

Коррозионная стойкость низкая. После приложения испытательной нагрузки образовалась щель.

Рекомендовать не можем. Yato Примерная цена 930 ₽

При нагрузке в 1400 Н инструмент сломался, подписав себе приговор… Коррозионная стойкость средняя.

Рекомендовать не можем. Кобальт Длинногубцы изогнутые

Примерная цена 880 ₽

Для перекусывания гвоздя потребовалось самое большое усилие по сравнению с другими инструментами. Остаточная деформация довольно большая. Коррозионная стойкость хорошая.

Можно пользоваться при отсутствии выбора.

Выбор экспертов «За рулем»

Инструмент, который быстро ржавеет, не подходит не только потому, что имеет неопрятный вид, но и потому, что шарнир начнет закусывать и пользоваться будет неудобно. Если начальный зазор между губками велик, проблематично будет не то что вытащить занозу из пальца, но и просто работать с тонкой проволокой или пластинами.

Самым плохим оказался образец Yato. При сжатии тестовой 3‑миллиметровой пластины инструмент развалился уже при усилии 1400 Н, тогда как все остальные выдержали 1800 Н.

Длинногубцы Yato – единственные в тесте, которые просто сломались с громким хрустом. Характер излома – хрупкий.

Правда, у изделий Garwin, Matrix Prof, Redmark и Stanley губки при такой нагрузке «разъехались». Остаточная деформация главного рабочего органа инструмента недопустима, так как в дальнейшем не позволит зажимать тонкие детали.

Три инструмента не смогли полностью перекусить 2‑миллиметровый гвоздь – это AVS, Nord Yada и Redmark. Такое никуда не годится – ладно бы мы предлагали справиться с твердой пружинной проволокой… Победитель определился однозначно – это Kraftool. Он легче других одолел гвоздь, показал невысокую остаточную деформацию и хорошую устойчивость к воздействию коррозии. Ему и наш титул – выбор «За рулем».

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:

– Из предоставленных на испытания длинногубцев в качестве универсальных инструментов можно использовать только пять образцов со средней или высокой коррозионной стойкостью, с возможностью перекусить гвоздь и без повреждений при двукратном превышении усилий на рукоятках от норматива. Годен каждый третий.

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