Не покупайте универсальный гаечный ключ! Сначала прочтите наш тест

«За рулем» опробовал универсальный инструмент, который стоит возить в автомобиле

С детства помнится, что один из гаечных ключей, прилагавшихся к велосипеду, назывался «семейным». Позже выяснилось, что были и другие названия – «семидыр», «главняк» и так далее. Именно этим ключом можно было открутить на велике большинство гаек.

Сегодня самым универсальным «инструментом» в большинстве случаев служат смартфон и «звонок другу». Конечно, у «бывалых» найдутся и дорогущие наборы Snap-on с пожизненной гарантией, однако у большинства ассортимент инструментов ограничивается штатным баллонником. А когда приходит осознание того, что в дороге может случиться всякое, возникает желание купить нечто универсальное, на все случаи жизни. Обычно подобный инструмент выглядит привлекательно, но будет ли от него польза?

Самозажимной ключ после достижения небольшого момента в 31 Н·м на круглой трубе потерял все зубчики и начал проворачиваться.

Мы приобрели десяток различных инструментов, претендующих на полезность вкупе с универсальностью. Сразу скажем, что нас интересовали не стоимость конкретных экземпляров или место их производства, а идея того или иного инструмента, а также возможная область его применения.

Общий вывод не нов: универсальный инструмент по определению хуже узконаправленного, будь это даже обыкновенный рожковый ключ. Впрочем, кое-что из представленного может представлять интерес для использования – о них мы и рассказываем.

Образец откровенной «дешевки»: наборная конструкция из тонких склепанных пластин. На коротких болтах и гайках работает совсем плохо, поскольку подвижный элемент соскальзывает с их граней. При испытаниях на трубе одинаково досталось как трубе, так и зубчикам. А при втором подходе зубчики на тонкой пластине притупились и ключ стал проскальзывать. Не рекомендуем. Казалось бы, идеальный ключ для штуцеров тормозных трубок: обхватит со всех сторон, зажмет… Но – увы: трубку-то в него никак не продеть! Кроме того, такому инструменту необходимо изрядное свободное пространство вокруг крепежа. Обеспечивает неплохой крутящий момент, но обычным ключом пользоваться гораздо удобнее. Рекомендуем для ограниченного применения.

Классический «шведик», только облегченный и укороченный. Удобен для сантехнических работ. А вот в автомобиле почувствует себя лишним. Рекомендуем для ограниченного применения. Реинкарнация велосипедного «семейного» ключа, да еще и с уровнем. Подойдет разве что для несильно затянутого крепежа, а при работе он требует свободного пространства. Большого момента ключ не выдержит – просто согнется. Зачем здесь пристроен уровень – дело темное. Не рекомендуем.

Два зева неправильной формы рассчитаны, соответственно, на размеры крепежа 3–8 и 8–17 мм. Но это заявленные размеры, а вот реальная гайка «на 17» начала цепляться только на втором зубчике. Зацепление очень слабое. Наш ключ обеспечил момент всего 4 Н·м на гайке с шестигранником «на 10», после чего сорвался, немного повредив гайку. Не рекомендуем. Казалось бы, идеальный ключ для штуцеров тормозных трубок: обхватит со всех сторон, зажмет… Но – увы: трубку-то в него никак не продеть! Кроме того, такому инструменту необходимо изрядное свободное пространство вокруг крепежа. Обеспечивает неплохой крутящий момент, но обычным ключом пользоваться гораздо удобнее. Рекомендуем для ограниченного применения.

Переставные клещи умеют захватывать трубы и гайки, однако сильно затянутая гайка при этом может пострадать. Рекомендуем для сантехнических работ. Более мощный двусторонний вариант наборной конструкции. Кованые головки прочнее и лучше. Но недостаток с зажиманием третьей грани остается. Не рекомендуем.

Эдакий объемный вариант семейного ключа на восемь распространенных размеров крепежа. Своеобразная пародия на продукцию Metrinch двойного назначения – как для дюймовых, так и для метрических размеров. Очередная попытка сделать универсальный 12‑гранник. На практике может пригодиться для редких китайских тележек. Не рекомендуем. Очередной ключ с двумя зевами 6–13 и 14–24 мм неправильной формы, отличающийся тем, что зубчики в окнах расположены только с одной стороны. Такой захват сможет работать, но только при вращении в одну сторону. На самой большой гайке будет вести себя лучше, чем на маленьких – там зацепление буквально точечное. И для работы ему нужно солидное пространство. Снабжен магнитом, который не удерживает ключ на вертикальной стальной стене. Не рекомендуем.

Пример использования ключа с мощным захватом для отворачивания 8‑гранной гайки, встречающейся в сантехнике. Мощный, хорошо подпружиненный захват – для сантехники наверняка пригодится. Но в автомобиле, скорее всего, не понадобится. Рекомендуем для сантехнических работ. Такая «головка со штырьками» неплохо цепляется на любые размеры до 21 мм. Однако конструкция довольно слабая, мы такие ключи неоднократно испытывали. Крутящий момент небольшой. А дальше тонкостенная головка трескается, стержни высыпаются. При загрязнении – пиши пропало: очистить не удастся. Не рекомендуем.

Для автомобиля предпочтительнее не забавные игрушки, а настоящие инструменты. Для многих работ достаточно набора комбинированных (рожковый-кольцевой) ключей и головок. Сегодня даже в Ладах часто применяются некогда экзотические ключи с шириной зева 15, 16, 18 или 21 мм, а также и многочисленные шестигранники, ключи Torx и головки Е. Никакими «универсалами» их не заменить.

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