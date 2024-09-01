Как влияет на двигатель с большим пробегом более густое масло
Многим автовладельцам кажется, что если мотор пробежал под 200 тысяч км, то все его сопряжения изношены, зазоры велики и можно залить более густое масло, чтобы «оно там лучше держалось». Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин в своем материале отмечает, что более густое масло применительно к мотору с солидным пробегом дает несколько негативных эффектов.
Комментарий эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Во-первых, вырастет температура двигателя. Ведь более вязкое масло дает несколько большее внутреннее трение в моторе. А, как известно, трение повышает температуру.
Второй эффект от применения более густого масла – это худшее удаление масляной пленки со стенок цилиндров. Дело в том, что маслосъемные кольца при больших пробегах изнашиваются, частично теряют подвижность и хуже удаляют масло. Избыток масла увеличивает вероятность закоксовывания уже компрессионных колец и дает большое количество нагара в камере сгорания. Нагар в камере сгорания увеличивает риск детонации, особенно в жару, а несгоревшее масло, попадая в выпускной тракт, выводит из строя каталитический нейтрализатор.
Поэтому даже немолодым двигателям нужно масло рекомендованной заводом вязкости, подытожил специалист.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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