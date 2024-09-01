Как влияет на двигатель с большим пробегом более густое масло

Эксперт «ЗР» рассказал, нужно ли заливать более густое масло при большом пробеге

Многим автовладельцам кажется, что если мотор пробежал под 200 тысяч км, то все его сопряжения изношены, зазоры велики и можно залить более густое масло, чтобы «оно там лучше держалось». Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин в своем материале отмечает, что более густое масло применительно к мотору с солидным пробегом дает несколько негативных эффектов.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Во-первых, вырастет температура двигателя. Ведь более вязкое масло дает несколько большее внутреннее трение в моторе. А, как известно, трение повышает температуру.

Второй эффект от применения более густого масла – это худшее удаление масляной пленки со стенок цилиндров. Дело в том, что маслосъемные кольца при больших пробегах изнашиваются, частично теряют подвижность и хуже удаляют масло. Избыток масла увеличивает вероятность закоксовывания уже компрессионных колец и дает большое количество нагара в камере сгорания. Нагар в камере сгорания увеличивает риск детонации, особенно в жару, а несгоревшее масло, попадая в выпускной тракт, выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Поэтому даже немолодым двигателям нужно масло рекомендованной заводом вязкости, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.