Их не взломают! Самые современные и надежные противоугонки

Многие из нас, потеряв сейчас автомобиль, вряд ли смогут купить другой. Поэтому стоит задуматься о его безопасности и подобрать оптимальное средство защиты — эффективное и при этом недорогое.

Противоугонки возвращаются

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Лет десять назад казалось, что рынок противоугонных средств доживает последние дни. Но вот пришел новый катаклизм: автомобили подорожали, возник дефицит комплектующих, стали исчезать запчасти.

Естественно, активизировались угонщики — машины уводят как для последующей перепродажи, так и для разборки на запчасти. А потому повысился спрос на все средства защиты — от навороченных электронных систем до бесполезных клюшек на руль и педали, с которыми угонщики расправляются за считаные секунды.

Тройка лидеров на рынке электронных охранных систем — это Старлайн (StarLine), Пандора (Pandora) и Мега-Ф. Из «механики» отметим продукцию компании Флим из Тольятти, а также «Системы защиты +» из Орска. На фото приведены некоторые примеры лучших на сегодня бюджетных решений.

Отличие изделий компании «Системы защиты+» — отсутствие замочной скважины как таковой. Поэтому отмычки бесполезны — надо пилить. Цена устройства «Перехват-Универсал» — примерно 13 000 рублей. Установка — около 1000 рублей.

Что лучше: механика или электроника?

Электронные системы — это те, которые подключают к электрическим узлам автомобиля, чтобы по команде владельца заблокировать их работу. Механические — это запорные устройства, которые мешают угонщику привести в действие органы управления, к примеру, повернуть руль, открыть дверь или включить передачу.

«Гарант Блок Люкс» от компании «Флим» — классический блокиратор рулевого вала. Модификации замка подходят примерно к 95% автомобилей.

Конструкция постоянно совершенствуется. Сейчас разрабатывается вариант с креплением не на рулевой вал, а на карданное соединение — это помогает сохранять пассивную безопасность, заложенную автопроизводителем. Примерная цена — 21 000 рублей.

Какие из них лучше? В идеале одно должно дополнять другое. Брендов «электроники» значительно больше. Но угоностойкость на 99% определяется не схемотехническим решением, заложенным в ту или иную систему, а тем, насколько грамотно она инсталлирована в конкретный автомобиль. Соответственно, одна и та же система может вести себя подобно роялю, за который поочередно садятся виртуоз и ученик.

StarLine A93 v2 ECO. Электронный охранно-телематический комплекс компании StarLine с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м. Стоимость — примерно 13 000 рублей. Установка — 5–6 тысяч рублей для бюджетных комплексов.

Механика отличается от электроники не только способом защиты автомобиля, но и совершенно иным разнообразием модельного ряда. Каждая механическая «противоугонка» изначально предназначена для защиты конкретного объекта: рулевой вал, капот, коробка передач, двери, педальный узел, колеса…

Но если одну и ту же электронную систему можно установить хоть на Гранту, хоть на Аурус, защищая совершенно разные электрические цепи, то механику изготавливают строго под конкретное назначение. Например, вандалостойкий противоугонный замок зажигания «Гарант Бастион» сегодня выпускается только для моделей Lada (Granta, Largus, Vesta, XRAY, Niva Travel) и Renault (Logan, Sandero).

„Гарант Магнетик„ фирмы „Флим“ — это универсальный электромеханический замок капота, подключаемый к сигнализации. Для деактивации сигнализации угонщику нужен доступ под капот, а такой замок его значительно осложняет. Принцип работы — „в разрыв штатного троса“. Во всех автомобилях капот открывается тросом, поэтому и „Гарант Магнетик“ можно установить везде. Цена на сегодняшний день — примерно 9500 рублей.

Есть ли смысл устанавливать противоугонку самому?

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В подавляющем большинстве случаев — нет. Даже системы, установленные в дилерском автосалоне, как правило, бесполезны. Мастера в таких местах обычно халтурят: привычно устанавливают систему туда, куда удобно, блокируя самую доступную цепь. Понятно, что угонщик справится с такой защитой быстро.

Но и неопытный автовладелец, взявшийся за такую задачу, успеха тоже не добьется. Разобраться в хитросплетениях современного подкапотного пространства тяжело. А уж запрятать систему так, чтобы снаружи никаких следов установки не было видно, — это особое искусство. Поэтому для самостоятельной установки подходят разве что несложные механические противоугонки типа «гаранта», устанавливаемого на рулевой вал, или «клюшки» на рулевое колесо.

Блокиратор руля «Питон» компании «Системы защиты +». Примерная цена — 12 000 рублей. Устанавливается на руль и не позволяет управлять автомобилем. Это пример неплохой «клюшки», которая может одним видом отпугнуть начинающих угонщиков.

Как сэкономить?

Оптимальной защитой для подавляющего числа автомобилей разных ценовых категорий является иммобилайзер.

Иммобилайзер (дословно — обездвиживатель), в отличие от электронных охранных комплексов, ведет себя бесшумно. Не гудит и не мигает фарами при попытке угона, а просто блокирует жизненно важные цепи охраняемой машины. В простейшем случае это стартер и зажигание. Самые навороченные вносят изменения в цифровые сигналы датчиков. При этом система диагностики не видит ошибки: работа датчиков искажается, а машина думает, что все в порядке. Примерная цена с установкой — от 18 000 рублей.

Это миниатюрный электронный блок, который опытный установщик может запрятать даже в жгут штатной проводки. С учетом того, что на машины с вопящими сиренами давно никто не обращает внимания (а зачастую они еще и раздражают соседей), такое решение представляется обоснованным, особенно в сложной экономической ситуации. Авторизация может осуществляться как с помощью мобильника (это сегодня модно), так и простыми методами — с помощью штатных клавиш автомобиля.

Алексей Курчанов, руководитель федерального сервиса «Угона.нет»

Комментарий специалиста

Все современные противоугонки — отечественные

Все современные противоугонные устройства — это отечественные разработки. Компоненты — импортные, но программирование и сборка — наши. Печатные платы — и наши, и импортные: с многослойными возникает много проблем, и там они дешевле. Не хватает микропроцессоров — за границей те же проблемы. Но сложность в противоугонных устройствах необходима. Возврата к простому тумблеру, спрятанному под сиденьем, уже не будет. Это — требование современных потребителей: им нравятся смарт-доступ и прочие премудрости.

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