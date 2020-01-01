Карманные противоугонки: экспертиза «За рулем»

Автомобили с бесключевым доступом угоняют на раз-два. Мы нашли в продаже средства защиты и протестировали их.

«Длинная рука»

Появление таких противоугонок мы предсказывали четыре года назад. Тогда устроили угон-шоу, доказав на практике незащищенность автомобилей с бесключевым доступом перед хайджекерами.

Схема угона простая. Чтобы отпереть машину, угонщики должны вытащить из ключа-брелока коды доступа к автомобилю. Для этого один из злоумышленников следует по пятам за хозяином автомобиля, а другой остается у машины. Как только владелец удаляется на почтительное расстояние от машины, преступник с помощью ретранслятора считывает с ключа коды доступа и пересылает их напарнику. Тот без проблем отпирает автомобиль, заводит мотор и уезжает.

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Такой прием угона получил название «длинная рука». Кстати, так же угонщики похищают автомобили, улавливая сигналы брелоков через закрытые двери квартир! Ведь многие владельцы машин оставляют ключи в кармане одежды, висящей неподалеку от входной двери.

Самый простой способ защиты — поместить брелок (еще его называют метка) в «мини-сейф», чтобы он не излучал сигнал. Правда, его всякий раз придется оттуда извлекать, чтобы открыть машину, тем самым убивая на корню саму идею бесключевого доступа. Однако многие владельцы готовы с этим мириться.

Защитных чехлов с экранирующим внутренним слоем в продаже много — и они успешно продаются, причем за приличные деньги. Можно выбрать нужный размер, наружный материал, цвет и даже конструкцию. Мы приобрели шесть изделий, отражающих различные подходы изготовителей к решению проблемы. Цена — от 1200 до 6000 рублей. Итак, есть ли от них польза?

Как проверяли?

Для начала оценили работоспособность чехлов с помощью USB Bluetooth адаптера: он излучал сигнал, который «видел» смартфон. Мы поочередно прятали адаптер в каждый из чехлов и проверяли, нарушится связь или нет. Нарушилась — значит, экран работает.

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Второй этап испытаний проводили на автомобиле Nissan X‑Trail с бесключевым доступом. Подходили к машине вплотную с брелоком, находящимся в чехле, и проверяли: распознает машина хозяина или нет. Если автомобиль не реаги­рует — значит, чехол действует.

Третий этап — проверка на «обычной» машине. Мы прятали в каждый чехол ключ с управлением центральным замком автомобиля Kia Rio и сквозь материал нажимали кнопку открывания дверей. Машина отзываться не должна.

Помимо этого оценивали эргономику изделий: где можно носить и удобно ли пользоваться.

Antivor2-mini, Россия. Кожаный экранирующий чехол, усиленный

Цена ~ 4000 ₽ Симпатичный кожаный чехол имеет внешний ­(неэкранированный) карман для банковской карты и два внутренних отделения. Экранированное отделение предназначено для хранения брелока или метки при удалении владельца от машины, неэкранированное — при пользовании автомобилем. При закрывании клапана чехла экранирующий слой сгибается пополам, исключая утечку сигнала наружу. Две пары магнитов удерживают клапан в закрытом положении. Недостаток изделия присущ всем плоским чехлам подобного вида: при попытке разместить в них объемный брелок они теряют исходную форму, увеличиваясь в толщину и сжимаясь по ширине. При этом в задний карман чехла никакая карта уже не влезет. Магниты при деформации чехла также норовят ослабить хватку. И извлекать брелок весьма затруднительно. Все испытания на экранирование изделие выдержало. Понравилось. Keyless2, Россия. Противоугонный чехол для автоключей с системой бесключевого доступа

Цена ~ 5000 ₽ Формованный экранирующий чехол из натуральной кожи с двумя внутренними карманами: экранированный для ситуаций, когда водитель находится на удалении от машины, и обычный — при пользовании автомобилем. Клапан экранированного кармана имеет магнитную защелку и удобный язычок для открывания. При закрывании экран замыкается на себя, делая невозможным считывание сигнала снаружи. Каркас изделия жесткий, он защищает брелок от внешних ударов. Предусмотрен карабин для ношения на поясе или для связки ключей. Недостаток — теснота внутри: перед покупкой необходимо обязательно примерить свой брелок. Кроме того, клапан при закрывании упирается в каркас — конструкция не додумана. Испытания на экранирование изделие выдержало. Понравилось. Nano Key, страна-изготовитель не указана. Экранирующий чехол-блокиратор (ключница) для автомобильных ключей

Цена ~ 1200 ₽ Пример дешевого китайского изделия. Материал — синтетика «под кевлар». Цепочка и крепежное кольцо недостаточно прочные. Экранирующий слой вмонтирован довольно неряшливо, а клапан защелкивается одежными кнопками, которые хорошо работают только когда внутри ничего не лежит. Экранирование посредственное: высокочастотный сигнал несколько раз прорывался как от Ниссана, так и от адаптера. Не понравилось.

Nano Key, страна-изготовитель не указана. Экранирующий чехол-блокиратор (ключница) для автомобильных ключей

Цена ~ 1500 ₽ Пример не лучшего изделия с двумя внутренними карманами. Края экранирующего слоя истираются на глазах при каждой деформации чехла. Торчащий изнутри ремешок с двумя кольцами на конце закреплен в экранированном кармане и мешает размещению брелока. А главный недостаток — неважная ­экранировка сигнала. С экранированием возникли проблемы. Сначала открылся X‑Trail. Пришлось повторить опыт десять раз: трижды замки разблокировались. Нестабильно! С адаптером общение тоже не сложилось: на расстоянии одного метра сигнал удалось-таки уловить. Не понравилось. Novichok, Россия. Экранирующий кожаный футляр для смарт-ключей с системой бесключевого доступа

Цена ~ 6000 ₽ Изделие с вызывающим именем «Новичок» явно отличается от других: кожаный экранирующий футляр выполнен в виде параллелепипеда и предназначен для ношения на поясном ремне. Внутреннее отделение — всего одно, клапан имеет магнитную защелку. Изюминка заключается в том, что брелок не нужно извлекать наружу при приближении к машине. Достаточно одним пальцем приоткрыть кожаный клапан экранированного футляра. Автомобиль опознает брелок и разблокирует охрану — можно позволить чехлу захлопнуться. Два несущественных недостатка: если брелок все-таки нужно вытащить, придется повозиться. Кроме того, не все носят ремни, а значит могут возникнуть сложности с размещением футляра. Можно, конечно, таскать его в кармане, но тогда пропадает замысел с быстрым ­приоткрыванием клапана. Понравилось. Radiocover, страна-изготовитель не указана. Чехол для смарт-ключа Classic Black

Цена ~ 4000 ₽ Форма изделия неплохая: клапан довольно легко запирается на единственную защелку в любом состоянии. Правда, внутри экранирующий слой заделан не лучшим образом, а обратная сторона металлической кнопки может поцарапать брелок. Торчащее наружу «ухо» требует наличия цепочки или ремешка: за такие деньги можно было бы это продумать. По части экранирования вопросов не возникло. Итог: понравилось.

О пользе клетки

Наши испытания показали, что на рынке есть симпатичные и работоспособные изделия. Хотя далеко не все добросовестно выполняют свои функции. Цены, конечно, не самые низкие, но что не сделаешь для защиты автомобиля? Впрочем, есть и более бюджетное решение — у части машин функцию бесключевого доступа можно отключить. Хотя очень обидно отказываться от удобной системы.

КЛЕТКА ФАРАДЕЯ Майкл Фарадей, 1791–1867 Идею заэкранировать объект от воздействия электромагнитных полей когда-то реализовал Майкл Фарадей — с тех пор и появился термин «клетка Фарадея». Ее разновидность можно встретить в микроволновках: металлическая сетка с мелкими ячейками не пропускает наружу излучение магнетрона. Чем выше частота волн, от которых надо защититься, тем мельче должны быть ячейки. К примеру, при частоте 2,4 ГГц, на которой работает множество современных девайсов, длина волны составляет примерно 12 см: очевидно, что через более мелкую сетку такой сигнал не пройдет. В современных автомобилях обмен информацией идет на частотах от 125 кГц до 2,4 ГГц.

Счастливого пути!