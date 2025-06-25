Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей

Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы гравитационного аккумулятора

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое гравитационный аккумулятор?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Скажу сразу: под капот такая штука не поместится . Речь о циклопических сооружениях, напоминающих гигантские часы с гирями. Подняли гири – часы получили энергию.

Промышленные установки подобного назначения используют огромные бетонные блоки, которые, при наличии некоторого избытка энергии в источнике, поднимаются на определенную высоту, а при возрастании потребления энергии опускаются обратно, сглаживая пики мощности.

Все эти аккумуляторы не вырабатывают энергию, а лишь сохраняют ее на время . КПД таких установок достигает 80%.

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О перспективах применения гравитационных аккумуляторов рассказано тут.