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Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей

Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы гравитационного аккумулятора

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое гравитационный аккумулятор?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Скажу сразу: под капот такая штука не поместится. Речь о циклопических сооружениях, напоминающих гигантские часы с гирями. Подняли гири – часы получили энергию.

Промышленные установки подобного назначения используют огромные бетонные блоки, которые, при наличии некоторого избытка энергии в источнике, поднимаются на определенную высоту, а при возрастании потребления энергии опускаются обратно, сглаживая пики мощности.

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Все эти аккумуляторы не вырабатывают энергию, а лишь сохраняют ее на время. КПД таких установок достигает 80%.

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  • О перспективах применения гравитационных аккумуляторов рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 90
25.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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