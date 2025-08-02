Что будет, если зарядить аккумулятор, не отключая его от машины?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли заряжать аккумуляторную батарею, не отключая ее от бортовой сети автомобиля?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– В целом – можно и порой даже нужно. Последствия отключения АКБ на современных автомобилях могут не ограничиваться сбросом настроек аудиосистемы. Иногда теряется адаптация дроссельной заслонки, автомата (вариатора) и других систем. Правда, бывает и обратная ситуация: бортовая электроника понимает, что уровень заряда батареи вырос «не пойми откуда», и начинает глючить. Нужно заранее узнать, как поведут себя «мозги» именно вашего автомобиля.
Если противопоказаний к зарядке без отключения клемм нет, зарядное устройство должно быть надежным и выдавать не более 14,8 В для батарей любого типа. Хороший результат дает зарядка батареи в восстановительном цикле – такой есть на многих современных зарядных устройствах.
