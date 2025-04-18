Клемма АКБ не «контачит»? Вот что надо сделать

Читатель «За рулем» нашел способ улучшить контакт массовой клеммы аккумулятора

Массовая клемма аккумуляторной батареи потеряла контакт из-за слабой затяжки.

Подложенные под гайку шайбы эффекта не дали. Выкрутил из клеммы болт и при помощи напильника немножко подточил внутреннюю часть, как показано на фото.

Теперь клемма прекрасно зажата.

А. Габитов, г. Барнаул

Доработка клеммы аккумулятора для более плотного охвата

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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