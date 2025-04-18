#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Oting Z9
18 апреля
Полный привод на базе Nissan — скоро в РФ!
Марка Oting анонсировала для России два...
Обновленная камера вошла в состав мультимедийной системы УАЗ Navi, которую ставят на Патриот и Пикап
18 апреля
УАЗы получили улучшенную камеру заднего вида
УАЗ внедрил на Патриот и Пикап видеокамеру с...
Доработка клеммы аккумулятора для более плотного охвата
18 апреля
Клемма АКБ не «контачит»? Вот что надо сделать
Читатель «За рулем» нашел способ улучшить...

Клемма АКБ не «контачит»? Вот что надо сделать

Читатель «За рулем» нашел способ улучшить контакт массовой клеммы аккумулятора

Рекомендуем
Отличный способ упростить замену аккумулятора в машине

Массовая клемма аккумуляторной батареи потеряла контакт из-за слабой затяжки.

Подложенные под гайку шайбы эффекта не дали. Выкрутил из клеммы болт и при помощи напильника немножко подточил внутреннюю часть, как показано на фото.

Теперь клемма прекрасно зажата.

А.Габитов, г. Барнаул

Доработка клеммы аккумулятора для более плотного охвата
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Рекомендуем
Как улучшить крепление клеммы аккумулятора за пару секунд — простой лайфхак

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Хороший способ защитить электролит в АКБ от внешнего воздействия вы найдете тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Габитов, г. Барнаул
Количество просмотров 3
18.04.2025 
Фото:А. Габитов, г. Барнаул
Поделиться:
Оцените материал:
0