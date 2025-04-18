Клемма АКБ не «контачит»? Вот что надо сделать
Читатель «За рулем» нашел способ улучшить контакт массовой клеммы аккумулятора
Массовая клемма аккумуляторной батареи потеряла контакт из-за слабой затяжки.
Подложенные под гайку шайбы эффекта не дали. Выкрутил из клеммы болт и при помощи напильника немножко подточил внутреннюю часть, как показано на фото.
Теперь клемма прекрасно зажата.
А. Габитов, г. Барнаул
Доработка клеммы аккумулятора для более плотного охвата
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Фото:А. Габитов, г. Барнаул
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18.04.2025
Фото:А. Габитов, г. Барнаул
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