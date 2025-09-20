На аккумуляторе есть отметка SLI — стоит ли ставить такой в автомобиль?
Эксперт «За рулем» назвал особенности аккумуляторных батарей SLI
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Некоторые аккумуляторные батареи обозначают аббревиатурой SLI. Это какая-то новая технология?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Напротив, это весьма старая технология.
Обозначение SLI (starting, lighting, ignition) подразумевает классический тип свинцово‑кислотной батареи с жидким электролитом, основными задачами которой являются, соответственно, стартерный пуск двигателя, освещение и зажигание.
Большинство сравнительно недорогих автомобилей на конвейере комплектуются именно такими батареями.
У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».
- Простой способ ускорить снятие аккумулятора в машине вы найдете тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото:Depositphotos и «За рулем»
33
20.09.2025
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1