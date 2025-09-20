#
На аккумуляторе есть отметка SLI — стоит ли ставить такой в автомобиль?

Эксперт «За рулем» назвал особенности аккумуляторных батарей SLI

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Некоторые аккумуляторные батареи обозначают аббревиатурой SLI.Это какая-то новая технология?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Напротив, это весьма старая технология.

Обозначение SLI (starting, lighting, ignition) подразумевает классический тип свинцовокислотной батареи с жидким электролитом, основными задачами которой являются, соответственно, стартерный пуск двигателя, освещение и зажигание.

Большинство сравнительно недорогих автомобилей на конвейере комплектуются именно такими батареями.

Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден

  • Простой способ ускорить снятие аккумулятора в машине вы найдете тут.
Колодочкин Михаил
Фото:Depositphotos и «За рулем»
20.09.2025 
