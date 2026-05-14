Жесткое столкновение поезда и грузовика в Кемеровской области: новые подробности

Люди пострадали при столкновении поезда и грузовика в Кемеровской области

В Кемеровской области на железнодорожном переезде грузовик выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в проходящий состав. Инцидент произошел утром 14 мая недалеко от станции Бочаты в Беловском районе.

По данным Telegram-канала 112, удар был настолько мощным, что первый вагон сошел с рельсов. В результате аварии пострадали три человека – всех их оперативно доставили в больницу. Информацию о госпитализации подтвердили очевидцы и официальные источники.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку. Специалисты выясняют, почему водитель фуры решил проскочить переезд на красный свет, несмотря на приближающийся поезд. На месте сейчас работают надзорные органы, оценивают, насколько соблюдались нормы безопасности при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Из-за столкновения движение поездов на участке временно затруднено – пассажирам стоит приготовиться к опозданиям. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник:  Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Ушакова Ирина
Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура
14.05.2026 
