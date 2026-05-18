В Россию вернулся хорошо знакомый кроссовер Nissan с очень приятной ценой

В Россию ввозят Nissan X-Trail третьего поколения T32 с ценами от 2,1 млн рублей

В РФ наладились поставки Nissan X-Trail в кузове T32 – тех самых кроссоверов третьего поколения, что когда-то выпускали под Санкт-Петербургом. Для тех, кому свежая модель недоступна финансово, это вполне рабочий вариант. Ценник на подобные авто на классифайдах начинается от 2,1 млн рублей.

Речь идет о рестайлинговой версии, которая дебютировала еще в 2013-м. Забавно, что в Китае этот автомобиль продается параллельно с совершенно новым четвертым поколением в кузове T33. Машины оттуда внешне почти неотличимы от тех, что продавались у нас как рестайлинг образца 2018-2022 годов. Те же радиаторная решетка V-Motion, современная оптика и мягкий дизайн.

Nissan X-Trail

Один из самых дешевых вариантов отыскался в Хабаровске. Заявлено, что за 2 099 000 рублей машину привезут под заказ с кожаным салоном, мультирулем, панорамой, климат-контролем, электрорегулировками спереди, мультимедиа с сенсорным экраном и 17-дюймовыми литыми дисками.

Кстати, Tenet T7 калужской сборки – копия Chery Tiggo 7L и вообще популярный кроссовер у нас – стоит заметно больше. Даже в базе за него просят от 2 735 000 рублей. А обновленный Haval F7 2026 года начинается от 2 999 000, рестайлинговый Geely Coolray – минимум 2 889 990 рублей.

Интерьер Nissan X-Trail

Во Владивостоке «третий» X-Trail без пробега закажут минимум за 2 200 000-2 250 000 рублей. Москва выходит подороже – от 2 270 000. В Омске – от 2 327 000, Самаре – от 2 357 000, Красноярске – от 2 395 000, а в Иркутске – от 2 440 000 рублей.

Помимо этого, кроссовер можно заказать в Новосибирске, Тюмени, Томске, Уфе, Архангельске, Воронеже, Ижевске, Петербурге, Мурманске, Симферополе, Брянске, Липецке, Казани, Уссурийске, Владимире, Чебоксарах и многих других городах.

Некоторые экземпляры уже стоят на площадках – их можно забрать сразу. Самый дешевый вариант, 2 580 000 рублей, предлагает «частник» из Набережных Челнов. В Москве уже растаможенный кроссовер обойдется минимум в 3 190 000 рублей. В Липецке просят от 3 690 000, в Екатеринбурге – от 3 799 000, а в Санкт-Петербурге – от 3 990 000.

Под капотом у всех машин один и тот же мотор – проверенный 2,0-литровый атмосферник на 151 лошадиную силу, работающий в паре с вариатором и передним приводом. Полноприводных версий в предложениях пока нет.

До этого на крупных классифайдах всплыли объявления о еще одном «китайском» Nissan – Qashqai в версии Glory, которую специально создали для рынка КНР.