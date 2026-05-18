50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории

ВАЗ-2106: история культовой модели Жигулей, выпускавшейся 30 лет

Модели ВАЗ-2106, которую в народе ласково называют «шестеркой», в этом году исполняется полвека. Это одна из самых долгоживущих машин в истории АВТОВАЗа. Она менялась внешне, меняла салон, переезжала с конвейера на конвейер – и все это время оставалась рядом с нашим журналом. 50 лет назад «За рулем» впервые написал о новой модели АВТОВАЗа. Давайте вспомним, какой она была.

Ранний прототип ВАЗ-2106 1974 года

«Шестерка» стала первой отечественной моделью со штатными подголовниками. Причем они должны были стоять на всех сиденьях (взгляните на фото прототипа), но позже с заднего дивана их убрали.

Прототип ВАЗ-2106 1974 года от серийной машины отличают оригинальные колеса. Позже они уступят место обычным дискам с круглыми вентиляционными отверстиями. Но колпаки у ВАЗ-2106 будут свои, оригинальные.

Также можно обратить внимание на передний «фартук» с 25 прорезями для охлаждения. ВАЗ-2103 с аналогичным решением называли «теркой». Серийный ВАЗ-2106 получила «фартук» с более простым и эффективным решением – две большие прорези. Аналогичный передок с 1975 года стали ставить и на «тройку».

Серийный ВАЗ-2106

Серийное производство ВАЗ-2106 началось в феврале 1976 года. Разумеется, главным новшеством был 1600-кубовый двигатель ВАЗ-2106. Чуть позже появились модификации с двигателями 1300 и 1500.

Ранние автомобили отличались богатым декором. По аналогии с «тройкой» у ранних «шестерок» на арках были хромированные окантовки. На задних крыльях имелись красные светоотражатели. А сзади у глушителя была фирменная плоская насадка. Это только часть видимых отличий первых машин. С годами часть этого богатства исчезла с целью унификации и удешевления.

Также «шестерка» стала первой моделью, чьи задние фонари совмещали в себе все функции.

Интерьер «шестерки» похож на «троечный», но это лишь видимость — общих элементов немного. Иной руль с оригинальным орнаментом, обновились приборы. Новая центральная консоль, где под часами появилась панель с кнопками, на которой, среди прочего, красовалась кнопка аварийной сигнализации.

ВАЗ-2106 стал первой моделью с функцией аварийки.

Что изменилось в ВАЗ-2106 за время производства

Постепенно материалы отделки стали упрощаться. Сначала дверные обивки были двухцветными, но затем стали однотонными. А благородный велюр уступил место кожзаму. Исчез велюр у сидений, уступив место ткани. Ковролин на полу заменили на дешевый ворс.

У поздних машин исчезло дерево и хром с передней панели, а родной руль заменили на пластиковый, унифицированный для всех поздних Жигулей.

На фото ниже автомобиль конца 90-х.

Это был интересный период в жизни «шестерки». С 1997 по 2001 год она выпускалась на общей ветке с новым десятым семейством, от которого досталась технология окраски. Так что временно в гамме цветов «шестерки» появились интересные цвета металлик и новая технология грунтования.

К сожалению, после завершения сборки в Тольятти качество и надежность автомобилей сильно упали. Окончательно производство ВАЗ-2106 было свернуто в 2006 году, ровно через 30 лет после запуска.

Один из последних выпущенных автомобилей. С 2001 года «шестерка» переехала в Ижевск. Кроме Удмуртии ВАЗ-2106 выпускался в Сызрани на заводе «РосЛада», а также в Херсоне.

ВАЗ-2106 и журнал «За рулем»

«Шестерка» неразрывно связана с нашим журналом с момента своего рождения.

В 1977 году журнал «За рулем» совместно с АВТОВАЗом повторили знаменитый пробег Москва – Каракумы – Москва. В нем участвовали самые свежие модели из Тольятти. Две Нивы и две «шестерки», которые, ко всему прочему, тащили за собой прицепы «Скиф».

В 2000 году состоялся еще один интересный пробег с участием ВАЗ-2106, Оды и Святогора. Объединяло их общее сердце – «шестой» мотор долгое время был основным для Оды и переднеприводных Москвичей. Несмотря на возраст модели, именно «шестерка» стала самой беспроблемной в этом пробеге.

Экспортные модификации

«Шестерка» поставлялась и на экспорт, где было много интересных модификаций.

Первую сделал немецкий дилер Deutsche Lada. Lada 1600 LS получила дополнительные фары, кованые диски ATS, гоночный трехспицевый руль и множество других мелочей.

Еще дальше пошли в Голландии. Там наловчились ставить на «шестерку» 3-ступенчатый автомат GM. Такая модификация называлась Lada 1600S Automatic.

Lada 1600S Automatic

Разумеется, не обошлось без праворульных модификаций. В первую очередь для рынка Великобритании, куда новая модель стала поступать с 1978 года.

Внутризаводской индекс праворульной версии был 21062. Автомобили для тамошнего рынка также дорабатывались. Интересной фишкой была виниловая крыша.

Виниловая крыша встречалась и на «шестерках» для Канады.

«Канадка» получила оригинальные бамперы с гидробуферами. На них же были установлены передние оранжевые габариты, одновременно совмещающие функцию поворотников. При этом родные подфарники исчезли, а фартук стал глухим. Боковые поворотники и задние светоотражатели также стали исполнять роль габаритных огней. У двигателя появилась система адсорбции выхлопных газов, а в салоне непривычная индикация непристегнутых ремней. И это в 1978 году!

Экспериментальный ВАЗ-2106 «Турист»

Летом 1982 года по заказу технической дирекции завода был создан экспериментальный ВАЗ-2106 «Турист» – двухместный пикап со встроенной в кузов палаткой. Но дальше одного экземпляра дело не пошло.