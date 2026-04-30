Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
Тренды‑2026: на авто с семьей вместо самолета и...
В России упали продажи автомобилей популярной марки
«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» в РФ...
Новый Freelander показали в Китае — первое видео
«За рулем» показал кроссовер Freelander 8 на...

Цена «красивых» номеров — государство нашло решение

Петр Шкуматов о монетизации «красивых» госномеров: механизмы и подводные камни

В России больше десяти лет пытались придумать, как продавать «красивые» автомобильные номера, но каждый раз механизм буксовал.

Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ

Чиновники вдохновлялись опытом Ближнего Востока, писали законопроекты, обсуждали аукционы. А серый рынок тем временем спокойно рос: цены на некоторые комбинации перешагнули отметку в 5 млн рублей.

Ирония в том, что государство само себе связало руки еще в 2013 году. Юристы тогда объяснили: дифференцировать госпошлину по «красоте» цифр противоречит самой природе этого сбора. Модель, которая идеально подходила российским водителям – просто выбрать номер из свободных и заплатить за него больше, – оказалась юридически заблокирована на долгие годы.

В 2026 году маятник наконец качнулся в правильную сторону. Правительство поддержало не аукционы, а нормальную конструкцию: платное резервирование через Госуслуги с фиксированной повышенной пошлиной. Никаких торгов, никакой борьбы за заветные буквы. Все бы хорошо, но проблемы все же возникли.

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

Цена «красивых» номеров — государство нашло решение

– Законопроект застрял в Госдуме. Точнее, его вернули авторам на доработку. У парламентариев набралось немало вопросов: какие номера будут считаться «красивыми», сколько они будут стоить, куда пойдут деньги, будет это госпошлина или какой-то другой платеж и, главное, кто это все будет определять и администрировать, что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля.

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Номера по-новому» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.

Алексеева Елена
Количество просмотров 90
30.04.2026 
