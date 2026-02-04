Конфискация «блатных» автомобильных номеров в России: что об этом известно

В ГАИ ответили на сообщения об изъятии сотрудниками «блатных» номеров АМР

Номера серии АМР сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) не изымают ни на дорогах, ни в регистрационных подразделениях, если они выданы законно, сообщил источник в ГАИ.

Серия АМР97 является единственной федеральной серией автономеров. Они выдаются только сотрудникам госструктур: Правительства, Госдумы, ФСБ, МВД, СК и так далее.

Серия АМР97 сменила «флаговые» номера в 2006 году. Эти знаки не находятся в свободной продаже и распределяются согласно закрытым спискам.

О том, что номера серии АМР начали конфисковывать у водителей, ранее сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, в Московском регионе конфисковали 15 номеров этой серии. Mash пишет, что стоимость номеров АМР доходила до 35 млн руб. на интернет-площадках.

«Российская газета» пишет, что «ни одного знака с серией АМР и кодом региона 97 в частных руках нет». До этого телеграм-канал сообщил, что в России начали изымать номера серии ЕКХ (по «народной» версии расшифровывается – «еду как хочу»), которые с 1996 года предназначались для служебных авто ФСО, ФСБ и чиновников. По информации Mash, номер ЕКХ отобрали у водителя в Нижнем Новгороде.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что сотрудникам ГИБДД на местах были даны устные указания приостанавливать выдачу номерных знаков серии ЕКХ при замене, предлагая владельцам произвольные альтернативные комбинации. Эту информацию подтверждает «Российская газета»: «В связи с ограничениями для предотвращения компрометации информации, прописанными в федеральных законах № 144 и № 57, номера ЕКХ не регистрируются».

В октябре прошлого года депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, легализующий рынок «красивых» автономеров. Инициатива должна позволить водителям за деньги резервировать через «Госуслуги» понравившиеся госзнаки.

