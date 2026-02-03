Что будет с продажами китайских авто в этом году: ответ эксперта

Эксперт Кириллова дала прогноз по продажам китайских машин в 2026 году

Что будет с продажами китайских авто в РФ в 2026 году? Ждать ли падения спроса, рассказала коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг» Ольга Кириллова.

Комментарий эксперта

Ольга Кириллова, коммерческий директор ГК «Альфа-Лизинг»:

– Спрос на китайские автомобили сохранится плюс-минус на уровне 2025 года. По крайней мере, значительное его повышение мы не ожидаем. В 2026 году стоимость импортируемых иномарок, в том числе и китайских, выросла из-за увеличения утилизационного сбора и НДС. Маловероятно, что производители продолжат стимулировать продажи большими дисконтами и программами бонусов. Также будут сокращаться меры поддержки дилерам и покупателям.

На объёмы продаж будут влиять и изменения в российском законодательстве, касающиеся деятельности таксопарков и водителей такси, отмечает специалист. С марта в закупках могут участвовать бренды только со сборкой в РФ. Это значит, что большая часть ввозимых из КНР автомобилей уже не попадает в этот перечень. При этом транспортные средства отечественных брендов не закрывают все потребности таксопарков, в частности это касается машин из категорий «комфорт +», «бизнес». Это будет формировать отложенную потребность.

Поэтому представитель компании прогнозирует рост уровня локализации производства китайских автобрендов, этому будет способствовать и поддержка Минпромторга. Большинство уже производят самые востребованные модели в нашей стране, а в 2026 году, по оценке Альфа-Лизинг, количество китайских автомобилей со сборкой на территории РФ вырастет в 2 раза".

