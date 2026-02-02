Уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России

В Екатеринбурге продается редкая версия седана ГАЗ-21 Волга с АКП за ₽7 млн

Автоматическая коробка передач на легендарной Волге ГАЗ-21 – это не просто опция, а почти забытая страница истории. Планировалось, что именно трехступенчатый автомат станет для этой модели основной, но жизнь распорядилась иначе. Из всего огромного тиража таких машин лишь около семисот сошли с конвейера с автоматической трансмиссией, а остальные довольствовались механикой.

ГАЗ-21 Волга

Сейчас один из этих раритетов, а именно седан 1959 года выпуска, ищет нового владельца в Екатеринбурге. Ценник - семь миллионов рублей. Продавец подчёркивает, что за основу взяли автомобиль, изначально собранный на Горьковском автозаводе с АКП, а не переделанный впоследствии.

Уточняется, что машина прошла комплексное восстановление, которое заняло несколько лет. Ключевой задачей было вернуть на место оригинальную автоматическую трансмиссию с характерным рычагом на рулевой колонке. В салоне, кстати, использованы аутентичные обивочные материалы, что добавляет исторической ценности.

ГАЗ-21 Волга

Этот автомат работал в паре со стандартным 2.4-литровым бензиновым двигателем, а саму коробку, по сути, разработали на основе агрегатов Ford. Конкретный экземпляр относится к так называемой первой серии - у него на решетке радиатора красуется хромированная звезда. Такие «Волги» выпускали до 1959 года, после чего им на смену пришла вторая серия с решеткой из широких вертикальных планок.

Почему автомат не прижился

Широкого распространения эта передовая для СССР технология так и не получила. Главными причинами стали дефицит качественных трансмиссионных масел и отсутствие у большинства сервисов культуры обслуживания столь сложных узлов. В реальности автоматы считались капризными и ненадежными, что и предопределило судьбу этой опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube