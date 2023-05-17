Не «самопал»! Тест очень редкой Волги с рулем от Чайки

Эксперт «За рулем» примерил на себя образ советской элиты за рулем Волги 24-10 в комплектации 051.

Волга была недостижимой мечтой обычного советского человека и стоила почти вдвое дороже Жигулей. А новую модель, появившуюся в декабре 1981 года, купить вообще было невозможно.

В свободную продажу номенклатурный ГАЗ‑3102 не поступал – его изначально создавали исключительно как служебный автомобиль. Простым смертным (хотя не очень-то и простым) приходилось довольствоваться обычной Волгой ГАЗ‑24.

Но в конце 80‑х годов в продаже появился гибрид уже «рестайлинговой», как сказали бы сейчас, модели 24-10, и номенклатурного ГАЗ‑3102. Такая машина имела индекс 051. Мы разыскали отлично сохранившуюся машину 1990 года выпуска с пробегом в 38 тысяч км.

Опознать ГАЗ‑24-10-051 легко по хромированным колпакам и тонированным стеклам.

На лицо простая…

Наметанный глаз легко выделял эту Волгу на фоне обычных ГАЗ‑24-10. Уникальность выдают «ноль-вторые» хромированные колпаки и тонированные стекла. Причем это не какая-то там китайская пленка – стекла, включая передние, тонировали «в массе» непосредственно на заводе в Боре.

Хотя на фоне «чистых двадцать четверок» у модели 24-10 поубавилось внешнего хрома, Волга всё равно выглядит статусно. Тяжелые двери закрываются с приятным усилием, крышка багажника и вовсе защелкивается под собственным весом.

Часть машин комплектовали рулем от Чайки ГАЗ‑14. При его создании явно вдохновлялись Мерседесом W116. Одно из отличий версии 051 – высокая передняя панель 3102 из мягкого ­пластика.

Спидометр размечен до 200 км/ч, но стандартная рядная «четверка» на это не была способна. Такую скорость не могли показать даже «догонялки» ГАЗ‑24–34 с моторами V8. В отличие от Жигулей, антенна у всех «двадцать четверок» имела электропривод ­(клавиша справа).

Главное отличие этой машины от стандартной ГАЗ‑24-10 – салон. От чиновничьей ГАЗ‑3102 достались высокая передняя панель из мягкого полиуретана, велюровые сиденья и задний диван с подголовниками. Для полной картины средств спецсвязи не хватает.

Плюхнулся на водительское сиденье. А места-то над головой мало! И это при моем росте в 174 см. «Новые» сиденья с подголовниками грешили слишком высокой подушкой. И далеко не все знали, что на самом деле она немного регулируется по высоте и углу наклона – если забраться под сиденье с гаечными ключами.

Сиденья обтянуты приятным велюром и довольно удобны. Но в том положении, в которое подушку ставили на заводе (слишком высоко!), люди ростом выше среднего упирались головой в потолок. Сзади места много. Диван с подголов­никами взят от ГАЗ-3102.

Стекла тонировали на стадии производства – на Борском стекольном заводе.

На 051‑ю комплектацию не ставили двигатели ЗМЗ‑4022.10 с форкамерным зажиганием, за что большое спасибо. Расход топлива лишь чуть меньше, а головной боли – не оберешься.

Впрочем, и простой 402‑й двигатель не безгрешен. Накануне карбюратор был отрегулирован, но холостые Волга держала из рук вон плохо. Однако едет! Добавишь газу – и вот приятная тяга с самых низких оборотов. Крутиться мотор не любит, и в целом на ГАЗ‑24-10 лучше катиться неспешно, набирая скорость за 100 км/ч только на широкой ровной трассе.

Двигатель – стандартный ЗМЗ‑402 без форкамер, в отличие от ранних ГАЗ‑3102. Его мощность 100 л. с., а крутящий момент – солидные по меркам СССР 186 ньютон-метров.

Обратная связь рулевого управления никогда не была в приоритете у советского «бизнес-седана». А с наличием гидроусилителя, как на этой 051‑й машине, ее просто нет. Зато руль я кручу одним мизинцем в самом прямом смысле слова – даже на парковке.

А где вы могли видеть такой руль? Правильно, на Чайке ГАЗ‑14! Когда Чайку с легкой руки Михаила Горбачева (как поговаривают) убрали из производственной программы, какое-то количество комплектующих осталось в запасе. В том числе и детали рулевого управления, которые достались некоторым счастливчикам на ГАЗ‑24-10-051.

Рулевое управление на этой машине – с гидроусилителем.

От «гэбэшной» Волги ГАЗ‑3102 достались дисковые тормоза, и это главное достоинство 051‑й комплектации. Дело не только в замедлении, которое заметно лучше. В кои-то веки Волга тормозит ровно и стабильно! Машину не нужно ловить, что частенько приходится делать на Волгах с барабанами на всех колесах.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ На ней остановилась история: тест последней Волги Изначально Волга ГАЗ‑24-10 должна была выглядеть иначе. После запуска номенклатурной ГАЗ‑3102 был создан прототип 24-10. Он представлял собой ту же модель 3102, но с упрощенной отделкой. Не было хромированных бамперов и хрома на кузове. Салон был упрощен, иная передняя панель сделана из недорого пластика, а на колесах стояли дешевые пластиковые колпаки. Но в серию пошел промежуточный вариант – по сути, модернизированный ГАЗ‑24. От прототипа ему достались двери, интерьер и колесные колпаки. В 1989 году была предпринята еще одна попытка выпустить массовую Волгу. Когда к производству готовился седан нового поколения с индексом ГАЗ‑3105, параллельно прорабатывался упрощенный вариант 3104. Его отличали удешевленный интерьер и укороченная база. Под капотом стоял четырехцилиндровый двигатель вместо мощного V8, а привод был лишь на задние колеса (у 3105 – постоянный полный привод). К сожалению, весь проект новой Волги стал жертвой распада СССР. Оставшись без госфинансирования, горьковский завод бросил все силы на освоение Газели. Совершенно новое поколение легковушек осталось в виде прототипов.

Не средство, а роскошь

Купить даже простую Волгу ГАЗ‑24-10 в 1990 году было под силу не каждому – стоила она космические 16 тысяч рублей. И это без учета пожертвований на лапу продавцу. Эксклюзивность 051‑й комплектации автоматически поднимала цену еще на несколько тысяч. Это стоимость ВАЗ‑2109 и 41‑го Москвича вместе взятых, да еще и сдача осталась бы!

В 70 х годах цена Волги была обусловлена не только габаритами и статусом, но и тем, что машина еще была вполне современной. Хотя и не передовой. Но к закату Союза кроме статуса и солидных габаритов переплачивать уже было не за что. Сейчас Волга снова на коне, но уже в качестве объекта для коллекции. И, в отличие от 80‑х годов, купить можно любую модель. Были бы деньги.

Хотя в багажнике лежит огромное запасное колесо, места для вещей предостаточно. А вот об отделке не подумали.

ГАЗ-24-10-051 «Волга»

Длина / ширина / высота / база 4735 / 1800 / 1576 / 2800 мм

4735 / 1800 / 1576 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1400 / 1790 кг

1400 / 1790 кг Объем багажника 500 л

500 л Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Разгон 0–100 км/ч 18 с

18 с Двигатель бензиновый, P4, 8 клапанов, 2445 см³; 74 кВт / 100 л.с. при 4500 об/мин; 186 Н·м при 2200 об/мин

бензиновый, P4, 8 клапанов, 2445 см³; 74 кВт / 100 л.с. при 4500 об/мин; 186 Н·м при 2200 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л

АИ-92 / 55 л Трансмиссия задний привод; М4

Тест Волги ГАЗ-22 читайте и смотрите тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

