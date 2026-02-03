Штрафом не отделаетесь: что грозит тем, кто скрывает от камер номера авто

ВС разъяснил правоприменение статьи КоАП о сокрытии номерных знаков

История с откидными рамками и другими приспособлениями для скрытия номерных знаков от камер долго жила в «серой зоне»: инспекторы находили устройство, водитель говорил, что в момент остановки он ничего не скрывал, а дальше начинались споры о том, что именно и кому нужно доказать.

В конце 2025 года Верховный суд эту развилку фактически закрыл и дал понятный сигнал: если номерной знак оборудован устройством, которое конструктивно позволяет его скрыть, состав правонарушения есть уже по одному этому факту – даже если в момент остановки номер читался и механизм не приводили в действие.

Риск лишения прав возникает уже тогда, когда на автомобиле стоит приспособление, предназначенное для скрытия номеров

Статья найдется

Речь идет о части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ. Статья относительно новая, и судебная практика по ней не устоялась. А санкция предусмотрена жесткая и без вариантов: лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств, которые мешают идентификации номера или позволяют его скрыть. То есть это не тот случай, когда можно отделаться штрафом.

Как дело было

Поводом для разъяснений со стороны ВС РФ стала жалоба автовладельца из Красноярского края. Его лишили прав на один год и конфисковали откидную рамку для номера. Защита строилась на, казалось бы, логичном аргументе: в момент выявления нарушения рамка не закрывала номер, а значит «сокрытие» не доказано. А еще водитель настаивал, что инспекторы должны были измерить максимальный угол наклона рамки, чтобы подтвердить техническую возможность скрытия, а они этого не сделали.

Верховный суд с этой логикой не согласился. В постановлении по делу № 53‑АД25-22‑К8 отмечено, что для квалификации по части 2.1 статьи 12.2 не обязательно, чтобы устройство «работало» в момент остановки.

Достаточно того, что оно конструктивно позволяет водителю при определенных действиях скрыть или изменить государственный регистрационный знак. Отсюда второй важный вывод: измерение угла поворота рамки не является обязательным. Если по своей конструкции рамка откидывается, поворачивается, закрывается шторкой или иначе меняет читаемость номера, то спор «а на сколько градусов» не меняет сути.

Доказательства

Отдельно Верховный суд напомнил и про доказательства: подтверждением правонарушения могут служить фото или видеозапись, сделанные инспектором ДПС. На практике это означает, что «не поймали в момент скрытия» больше не выглядит страховкой, ведь риск лишения возникает уже тогда, когда на автомобиле стоит приспособление, предназначенное для таких манипуляций.

Что имеем

Во‑первых, любые рамки с тросиками, «шторками», магнитами, поворотными элементами и подобными решениями становятся токсичным аксессуаром: само наличие такого устройства на автомобиле может стоить прав на год и дольше.

Во‑вторых, возрастает важность бытовой внимательности при покупке машины на вторичном рынке: если на автомобиле уже стоит нестандартная рамка, лучше не считать это «декором» и заменить на обычный держатель без подвижных элементов.

В‑третьих, спорить в стиле «я не пользовался» теперь бесполезно: суды ориентируются на сам факт оснащения номера устройством.

А продавать можно?

Как ни странно – да. И это необъяснимо. Продают рамки под интересным соусом – «для использования на специальных мероприятиях». Интересно, на каких это?

Можно, конечно, заставить продавцов писать крупными буквами на карточке товара предупреждение о том, что управление автомобилем с рамкой-перевертышем грозит лишением прав. Но правильнее было бы в принципе запретить продажу таких устройств. Чтобы даже и мысль подобная не возникала.

В Госдуме рассмотрят закон о запрете продажи устройств для сокрытия номеров.