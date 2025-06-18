Машина чистая, а номера не прочитать из-за грязи — почему водителя не наказывают?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Встречаю машины, у которых кузов чистый, а номера заляпаны грязью так, что прочесть невозможно. Полагаю, это незаконно. Почему ГАИ никак не реагирует?
Альберт М., г. Мурманск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Вы правы, управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками является административным правонарушением, квалифицируемым по статье 12.2 КоАП РФ. Если загрязнение носит естественный характер, применяется часть 1 указанной статьи, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ», при квалификации деяния может также применяться часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ, если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что грязь нанесена «с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков (например, загрязнение фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение)». Ответственность в данном случае наступает в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
С вашим выводом о бездействии Госавтоинспекции не соглашусь. Так, в 2024 году сотрудниками Госавтоинспекции было возбуждено 117,3 тысячи дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.
- О том, штрафуют ли инспекторы ДПС за нечитаемые номера в межсезонье при грязной погоде, рассказано здесь.
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