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Машина чистая, а номера не прочитать из-за грязи — почему водителя не наказывают?

Глава ГАИ разъяснил разницу между намеренным и случайным сокрытием номеров

Вопрос от читателя «За рулем»:

Встречаю машины, у которых кузов чистый, а номера заляпаны грязью так, что прочесть невозможно. Полагаю, это незаконно. Почему ГАИ никак не реагирует?

АльбертМ., г. Мурманск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Вы правы, управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками является административным правонарушением, квалифицируемым по статье 12.2 КоАП РФ.Если загрязнение носит естественный характер, применяется часть 1 указанной статьи, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

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Как инспекторы вычисляют нарушителей с рамками-перевертышами?

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ», при квалификации деяния может также применяться часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ, если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что грязь нанесена «с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков (например, загрязнение фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение)». Ответственность в данном случае наступает в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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Грязные номера, затертые буквы – больше не проблема для камер ГИБДД?

С вашим выводом о бездействии Госавтоинспекции не соглашусь. Так, в 2024 году сотрудниками Госавтоинспекции было возбуждено 117,3 тысячи дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.

  • О том, штрафуют ли инспекторы ДПС за нечитаемые номера в межсезонье при грязной погоде, рассказано здесь.

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«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 1741
18.06.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
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