Сколько водителей скрывают номера? Цифры удивят

Минтранс России раскрыл количество штрафов за скрытые номера на платных трассах

С января по декабрь 2024 года на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Восток» региональные отделения Госавтоинспекции и госкомпания «Автодор» провели более 120 рейдов, целью которых было выявление скрытых номеров.

Как сообщил телеграм-канал Минтранса России, в ходе этих рейдов было вынесено 543 протокола:

наказание за скрытые номера понесли порядка 350 недобросовестных водителей;

более 70 протоколов оформлено в связи с тем, что номерные знаки были грязными;

более 120 раз водители понесли наказание за другие нарушения.

Если говорить о Московской области, то на М-12 «Восток» и ЦКАД рейды выявили 126 нарушений, из них в 76 случаях протоколы были составлены из-за скрытых номеров. Во Владимирской области по нарушению за скрытые или нечитаемые номера были оштрафованы более 140 водителей. В Чувашии – свыше 90, а в Татарстане – 134. В Нижегородской области зафиксировано около 50 нарушений, отмечает источник.

Сообщается также, что благодаря этим рейдам и профилактическим мероприятиям, проводимым на АЗС «Автодора», доля скрытых номеров за год снизилась почти в 2,5 раза. И немудрено: если раньше за сокрытие или видоизменение номера водителю грозил штраф в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяцев, то теперь повторное нарушение карается безальтернативным лишением на 1-1,5 лет. А маскировочная откидная рамка на номере – это сразу 1-1,5 года без водительского удостоверения.

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Источник: Минтранс России