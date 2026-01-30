#
Номера без флагов запретили, но машин с ними меньше не стало — в чем причина?

Глава ГАИ разъяснил особенности запрета установки госномеров без флага РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

На дорогах по-прежнему много автомобилей с номерами без флагов, хотя, по информации ГАИ, еще с прошлого года ездить с ними нельзя. Почему бездействуете?

Алексей, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Изменения в ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», предусматривающие изготовление знаков со световозвращающим покрытием с обязательным изображением флага Российской Федерации, вступили в силу 1 января 2025 года. При этом обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена.

Рекомендуем
Квадратные номера и спереди, и сзади — можно или нет

Водителю транспортного средства, на которое знаки без флага были выданы после этой даты, грозит ответственность по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

  • О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано тут.
«За рулем»
Фото:ТАСС/ Станислав Красильников и «За рулем»
30.01.2026
30.01.2026 
Фото:ТАСС/ Станислав Красильников и «За рулем»
