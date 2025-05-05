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Квадратные номера и спереди, и сзади — можно или нет

Глава ГАИ — о правилах установки квадратных номеров на автомобиль

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Запутался, можно или нельзя ставить спереди квадратные номера? Если можно, то какого ­размера? Разъясните, пожалуйста.

Карпенко, г. Улан-Удэ

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Можно ли ездить по России на советских номерах?

Можно. В 2023 году в ГОСТ 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» внесена поправка, в соответствии с которой на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка знаков типа 1А вместо знаков типа 1 как сзади, так и спереди.

Регистрационный знак типа 1А имеет размер 290×170 мм, в то время как «стандартный» – 520×112 мм.

  • Требования к установке номерного знака типа 1А разъяснены здесь.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 17
05.05.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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