Квадратные номера и спереди, и сзади — можно или нет
Глава ГАИ — о правилах установки квадратных номеров на автомобиль
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Запутался, можно или нельзя ставить спереди квадратные номера? Если можно, то какого размера? Разъясните, пожалуйста.
Карпенко, г. Улан-Удэ
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Можно. В 2023 году в ГОСТ 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» внесена поправка, в соответствии с которой на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка знаков типа 1А вместо знаков типа 1 как сзади, так и спереди.
Регистрационный знак типа 1А имеет размер 290×170 мм, в то время как «стандартный» – 520×112 мм.
- Требования к установке номерного знака типа 1А разъяснены здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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05.05.2025
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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