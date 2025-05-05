Квадратные номера и спереди, и сзади — можно или нет

Глава ГАИ — о правилах установки квадратных номеров на автомобиль

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Запутался, можно или нельзя ставить спереди квадратные номера? Если можно, то какого ­размера? Разъясните, пожалуйста.

Карпенко, г. Улан-Удэ

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Можно . В 2023 году в ГОСТ 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» внесена поправка, в соответствии с которой на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка знаков типа 1А вместо знаков типа 1 как сзади, так и спереди.

Регистрационный знак типа 1А имеет размер 290×170 мм, в то время как «стандартный» – 520×112 мм.

Требования к установке номерного знака типа 1А разъяснены здесь.