Как инспекторы вычисляют нарушителей с рамками-перевертышами?

Эксперт «За рулем» разъяснил порядок и особенности фиксаций нарушений ПДД

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Ужесточили наказание за применение устройств, скрывающих номерные знаки. А каким образом могут вычислить таких водителей? Только случайно?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Конечно. Ведь и все иные нарушения выявляют случайным образом, кроме, быть может, нарушений правил парковки в больших городах. Расположение камер фиксации нарушений мы обычно знаем или хотя бы предполагаем, но всё равно иногда «случайно» попадаемся. Так что и такой подход работает.

Сотрудники ГАИ отлавливают тысячи пьяных водителей вроде бы случайным образом, выборочно останавливая машины для проверки документов. Попутно выявляют и прочие нарушения, если они имеют место.

Вообще древние мудрецы недаром полагали, что всё случайное не случайно. В работе ГАИ все-таки есть система. Так, во всех регионах регулярно проводят целевые рейды, посвященные именно номерным знакам.

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О том, разрешено ли размещать номерной знак за ветровым стеклом, рассказано тут.