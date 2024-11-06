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Конфискация устройства и лишение прав на 1,5 года — за что накажут водителей

Юрист Хаминский объяснил, что грозит водителям за умышленное сокрытие госномера

Лишение водительских прав на полтора года грозит российским автовладельцам за умышленное сокрытие госномера транспортного средства при помощи специального устройства. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров автомобиля. Новая норма вступила в силу 14 октября 2024 года.

«Наказание за такие деяния предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Причем альтернативная мера в виде штрафа не предусмотрена, а сами устройства будут конфискованы. Такое же наказание будет применяться за повторное нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.2, а именно за вождение без номеров или управление транспортным средством, у которого номерные знаки не установлены на предусмотренных местах», – предупреждает юрист.

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Хаминский отметил, что некоторые недобропорядочные водители идут на разные ухищрения, чтобы скрыть номерные знаки. Доходит до того, что номера зачастую прикрывают простым листком бумаги или замазывают грязью. Причем не всегда такое происходит по вине владельца автомобиля. Но использование специальных устройств для смены и сокрытия номеров указывает на явный умысел, констатирует Хаминский.

«Как правило, такие действия совершаются для уклонения от уплаты за парковку или штрафов за нарушения правил дорожного движения. Однако установка специальных устройств создает большую общественную опасность, так как может указывать на систематическое нарушение правопорядка, – подчеркивает специалист.

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Введение нового закона в статью 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» призвано прекратить эту практику.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 953
06.11.2024 
Фото:Depositphotos
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