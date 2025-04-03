Водителей хотят лишить возможности скрывать номера машин

В Госдуме рассмотрят закон о запрете продажи устройств для сокрытия номеров

Депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли проект закона о запрете продажи устройств для сокрытия автономеров от дорожных камер. Уточняется, что инициатива разработана для изменения порядка продажи товаров, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

В мае 2024 года правительство России представило документ, предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года за сокрытие госномеров машин. В пояснительной записке сказано, что законопроект касается специальных устройств, способных мешать идентификации номеров. За нарушение правила водителям грозит лишение прав на срок 1-1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: РИА Новости