#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
3 апреля
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
Ответственная за экс-завод Toyota компания...
Honda CR-V
3 апреля
Знакомый и надежный японский кроссовер вернулся в РФ по доступной цене
В России в продаже появились кроссоверы Honda...
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
3 апреля
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
Компания Toyota зарегистрировала в РФ новый...

Водителей хотят лишить возможности скрывать номера машин

В Госдуме рассмотрят закон о запрете продажи устройств для сокрытия номеров

Депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли проект закона о запрете продажи устройств для сокрытия автономеров от дорожных камер. Уточняется, что инициатива разработана для изменения порядка продажи товаров, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

В мае 2024 года правительство России представило документ, предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года за сокрытие госномеров машин. В пояснительной записке сказано, что законопроект касается специальных устройств, способных мешать идентификации номеров. За нарушение правила водителям грозит лишение прав на срок 1-1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 9
03.04.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0