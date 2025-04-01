В Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen

В России в продаже появился новый Volkswagen Lavida XR по цене от 1,7 млн рублей

Седаны Volkswagen Lavida XR китайской сборки продаются сейчас в России по цене от 1,7 млн рублей. За столько автомобиль предлагает привезти под заказ компания в Благовещенске.

Это будет седан белого цвета с тканевым салоном, кондиционером, цифровой приборкой, мультирулем, медиасистемой с крупным сенсорным дисплеем.

Volkswagen Lavida XR

Из наличия цены на Volkswagen Lavida XR начинаются от 2,4 млн рублей. Эти автомобили будут уже в более богатом оснащении: кожаный салон, 16-дюймовые литые диски, система контроля давления в шинах, парковочный ассистент, круиз-контроль и другое.

Под капотом седана 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатая АКП.

Volkswagen Lavida XR

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Источник: «Автоновости дня»