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В Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen
В России в продаже появился новый Volkswagen...

В Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen

В России в продаже появился новый Volkswagen Lavida XR по цене от 1,7 млн рублей

Седаны Volkswagen Lavida XR китайской сборки продаются сейчас в России по цене от 1,7 млн рублей. За столько автомобиль предлагает привезти под заказ компания в Благовещенске.

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Это будет седан белого цвета с тканевым салоном, кондиционером, цифровой приборкой, мультирулем, медиасистемой с крупным сенсорным дисплеем.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

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Из наличия цены на Volkswagen Lavida XR начинаются от 2,4 млн рублей. Эти автомобили будут уже в более богатом оснащении: кожаный салон, 16-дюймовые литые диски, система контроля давления в шинах, парковочный ассистент, круиз-контроль и другое.

Под капотом седана 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатая АКП.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 7
01.04.2025 
Фото:Volkswagen
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