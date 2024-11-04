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Просторный немецкий седан привезли в Россию по очень приятной цене

Новые седаны Volkswagen Lavida XR можно купить в России по цене 2,2 млн рублей

На российский рынок вышел Volkswagen Lavida XR, немецкий седан китайского производства, по цене от 2 185 000 рублей, что делает его ощутимо дешевле, чем новый российский седан Москвич 6, базовая версия которого оценивается в 2 200 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR
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Несмотря на относительно невысокую цену, базовая комплектация может похвастаться весьма достойным оснащением. В неё входят мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, кондиционер и многофункциональный руль.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

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Однако цена на Lavida XR может варьироваться в зависимости от продавца и комплектации. В некоторых объявлениях на крупнейших классифайдах можно найти предложения от 2 490 000 до 2 650 000 рублей. Более дорогие варианты предлагают расширенный список опций, включая электрорегулировку и обогрев зеркал, электрохромное внутреннее зеркало заднего вида, круиз-контроль, а также светодиодные головные фары и фонари.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

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В техническом плане Lavida XR не претендует на революционные решения. Под капотом находится проверенный временем 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель MPI мощностью 112 л.с. Этот мотор, являющийся фактически наследником 1,6-литрового атмосферника CWVA, ранее устанавливавшегося на Skoda и Volkswagen, продававшиеся на российском рынке, работает по традиционному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматической коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 17277
04.11.2024 
Фото:Carscoops
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