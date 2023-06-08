VW Lavida XR — новый бюджетник из Китая

Это копия VW Virtus, который продается на рынках Индии и Бразилии.

SAIC-Volkswagen добавил еще один седан в свою постоянно расширяющуюся китайскую линейку моделей – Lavida XR.

Внешне Lavida XR выглядит почти идентично Virtus, за исключением некоторых штрихов. Например, у новинки другой рисунок решетки радиатора, воздухозаборник бампера украшен хромом, а кузов красится в другие оттенки цветов – бирюзовый, синий, красный, белый или черный.

Кроме того, у китайской версии седана даже в базе есть полностью светодиодные фары, тонированные задние фонари, люк в крыше и 16-дюймовые легкосплавные диски. То есть машина «богаче» бразильской версии.

Интерьер Lavida XR тоже мало чем отличается от салона Virtus: есть 8-дюймовая цифровая панель приборов и 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Как и в случае с палитрой окраски кузова, Lavida XR имеет собственные сочетания обивки салона, которые включают бирюзовые, синие и серые цвета.

Объем багажника Lavida XR составляет 498 литров, а у Virtus – 521 литра. Но связано это с различиями в протоколах измерений.

Имея длину 4561 мм и колесную базу 2651 мм, Lavida XR меньше, чем модели Lavida и Lavida Plus. Несмотря на общее название, важно отметить, что XR – это отдельная модель, не имеющая прямого отношения к своим тезкам. Lavida XR построен на платформе MQB A0-IN, которая также используется в Skoda Slavia.

Четырехдверный седан оснащается исключительно 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 110 л.с. и 141 Нм. Крутящий момент передается на передние колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В Китае VW Lavida XR стоит менее 100 000 юаней или около 1,1 млн рублей.

У Chery появился новый мотор. Первым его получила модель Arrizo 8, которая уже поступила в продажу.

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Фото: SAIC-Volkswagen