Всемирно известные грузовики СССР — почему их выпускали параллельно целых 27 лет

Эксперт «За рулем» сравнил конструкции ГАЗ‑51 и ГАЗ‑52

ГАЗ‑51 – первый горьковский ­грузовик после Великой Отечественной – выпускали уже с 1946 года.

В 1956‑м автомобиль модернизировали, присвоили ему индекс ГАЗ‑51А.

А в 1958 году в производство запустили новый ГАЗ‑52 того же класса – с совсем другой кабиной. Однако ГАЗ‑51А с производства не сняли.

А история ГАЗ‑52 оказалась сложной и даже запутанной.

ГАЗ‑51А

Снаряженная масса 2710 кг

Колесная база 3300 мм

Грузоподъемность 2500 кг

В отличие от ранней версии этот автомобиль имел цельнометаллическую, а не деревометаллическую кабину, но с дизайном, разработанным в 1940‑х годах.

Шасси ГАЗ-51А и раннего ГАЗ‑52Ф, а потом ГАЗ‑52-04 были практически одинаковыми.

ГАЗ‑52

Снаряженная масса 2815 кг

Колесная база 3700 мм

Грузоподъемность 2500 кг

ГАЗ‑52Ф 1958 года получил совершенно новую кабину. В 1964 году кабина ГАЗ‑52 обрела новый передок – фары разместили под габаритными огнями. Шасси с такой кабиной получило наицменование ГАЗ‑52-01, а бортовой грузовик – ГАЗ‑52-03.

Шасси ГАЗ‑52-01 серийно выпускали с увеличенной колесной базой, но грузоподъемность бортового грузовика ГАЗ‑52-03 была такая же, как у ГАЗ 51.

ГАЗ‑51 и ГАЗ‑52

Двигатель 6‑цилиндровый

Степень сжатия 6,2

Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)

Мощность для ГАЗ‑51А 70 л. с. при 2800 об/мин

Мощность для ГАЗ‑52–01 75 л. с. при 2900 об/мин

Рядные однотипные моторы стояли и на ГАЗ‑51, и на ГАЗ‑52-01, и на всех его модификациях. Двигатель вел родословную от предвоенного мотора ГАЗ‑11, представляющего собой модернизированный американский Dodge.

На ГАЗ‑51 стояла еще довоенная четырехступенчатая коробка передач (6,40/3,09/1,69/1,00) без синхронизаторов. На ГАЗ‑52-01 устанавливали однотипную четырехступенчатую коробку, но с синхронизаторами на III и IV скоростях и немного измененными передаточными числами (6,48/3,09/1,71/1,00). На ГАЗ‑52Ф, которые в 1958 году выпустили небольшой партией, стояла 6‑цилиндровая версия двигателя с форкамерно-факельным зажиганием – мощностью 80 л. с. при 3000 об/мин. Такой же двигатель в 1961 году поставили на опытную партию ГАЗ‑51Ф. Но мотор признали неудачным и больше к нему не возвращались.

Тормозные системы ГАЗ‑51 и ГАЗ‑52 выпуска до 1975 года абсолютно идентичны: гидравлические барабанные тормоза без усилителя. В 1975 году на модернизированном ГАЗ‑52-04 ­появился гидровакуумный усилитель.

Передние подвески – на продольных рессорах и с телескопическими амортизаторами на ГАЗ‑51А и ГАЗ‑52 – одинаковые. На ранних ГАЗ‑51 амортизаторы были рычажными.

Задние подвески – на продольных рессорах без амортизаторов, с дополнительными рессорами, так называемыми подрессорниками, на ГАЗ‑51А и ГАЗ‑52 тоже одинаковые.

Родные и близкие

По сути, ГАЗ‑52 стал модификацией ГАЗ‑51, отличающейся новой кабиной, модернизированной коробкой передач, большей колесной базой и, как следствие, – объемом кузова бортового ГАЗ‑53-03.

Параллельный выпуск этих грузовиков на протяжении многих лет был обусловлен налаженным производством комплектующих и нехваткой новых кабин унифицированных семейств ГАЗ‑52 и ГАЗ‑53.

ГАЗ‑51А сняли с производства только в 1975 году. Его окончательно сменил ГАЗ‑52-04, отличающийся от изначального ГАЗ‑52 колесной базой 3300 мм, иным карбюратором и гидровакуумным усилителем тормозов. Эту модель выпускали до 1989 года.

