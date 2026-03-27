Всемирно известные грузовики СССР — почему их выпускали параллельно целых 27 лет
ГАЗ‑51 – первый горьковский грузовик после Великой Отечественной – выпускали уже с 1946 года.
В 1956‑м автомобиль модернизировали, присвоили ему индекс ГАЗ‑51А.
А в 1958 году в производство запустили новый ГАЗ‑52 того же класса – с совсем другой кабиной. Однако ГАЗ‑51А с производства не сняли.
А история ГАЗ‑52 оказалась сложной и даже запутанной.
ГАЗ‑51А
- Снаряженная масса 2710 кг
- Колесная база 3300 мм
- Грузоподъемность 2500 кг
В отличие от ранней версии этот автомобиль имел цельнометаллическую, а не деревометаллическую кабину, но с дизайном, разработанным в 1940‑х годах.
ГАЗ‑52
- Снаряженная масса 2815 кг
- Колесная база 3700 мм
- Грузоподъемность 2500 кг
ГАЗ‑52Ф 1958 года получил совершенно новую кабину. В 1964 году кабина ГАЗ‑52 обрела новый передок – фары разместили под габаритными огнями. Шасси с такой кабиной получило наицменование ГАЗ‑52-01, а бортовой грузовик – ГАЗ‑52-03.
ГАЗ‑51 и ГАЗ‑52
- Двигатель 6‑цилиндровый
- Степень сжатия 6,2
- Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)
- Мощность для ГАЗ‑51А 70 л. с. при 2800 об/мин
- Мощность для ГАЗ‑52–01 75 л. с. при 2900 об/мин
Родные и близкие
По сути, ГАЗ‑52 стал модификацией ГАЗ‑51, отличающейся новой кабиной, модернизированной коробкой передач, большей колесной базой и, как следствие, – объемом кузова бортового ГАЗ‑53-03.
Параллельный выпуск этих грузовиков на протяжении многих лет был обусловлен налаженным производством комплектующих и нехваткой новых кабин унифицированных семейств ГАЗ‑52 и ГАЗ‑53.
ГАЗ‑51А сняли с производства только в 1975 году. Его окончательно сменил ГАЗ‑52-04, отличающийся от изначального ГАЗ‑52 колесной базой 3300 мм, иным карбюратором и гидровакуумным усилителем тормозов. Эту модель выпускали до 1989 года.
- Польские, китайские и корейские версии советского ГАЗ-51 смотрите тут.
