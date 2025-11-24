Редкие версии самого популярного грузовика СССР
Эксперт рассказал про польские, китайские и корейские версии советского ГАЗ-51
Самый массовый в истории СССР грузовик — ГАЗ-51 делали почти тридцать лет, с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР!
Машины собирали в Горьком и Иркутске, где изготовили около 14 000 «газонов».
В несколько измененном виде ГАЗ-51 десятилетиями выпускали в Китае, в Северной Корее, в Польше. Водители очень ценили автомобиль за простоту, надежность и ремонтопригодность.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
|
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
|
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций
Прибавим к ГАЗ-51 и 474 464 полноприводных ГАЗ-63, созданных на базе 51-го. Множество специализированных заводов делали самые разные – серийные и опытные модификации 51-х и 63-х «газонов». Вот самые редкие из них мы и вспомним — смотрите галерею ниже.
- Особая выпечка УАЗа — «буханки», которых вы не видели: 10 самых странных автомобилей на базе фургонов и грузовиков Ульяновского завода.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото:из архива «За рулем»
114
24.11.2025
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0