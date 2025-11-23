Особая выпечка УАЗа — «буханки», которых вы не видели

10 самых странных автомобилей на базе фургонов и грузовиков Ульяновского завода

Из хорошо знакомых, привычных ульяновских грузовиков и фургонов делали очень необычные, а иногда и причудливые машины.

УАЗ, который не УАЗ

Микроавтобус ТС-17144, сделанный на небольшом ульяновском предприятии Акро. Аналогичные машины строили десятки заводов.

Множество автомобилей с эмблемой УАЗ ездили по советским дорогам и внешне напоминали знакомые фургоны и бортовые грузовики, но при внимательном рассмотрении выглядели они странно, не совсем как обычная «буханка». А их ведь и делали не в Ульяновске. Вернее, шасси с кабиной были, конечно, заводские, но все остальное к ним пристраивали небольшие авторемонтные и машиностроительные заводы в разных уголках СССР.

Десятки таких предприятий восполняли острый недостаток микроавтобусов, которые УАЗ не способен был делать в нужных потребителям количествах, грузопассажирских и прочих специальных модификаций. Иногда довольно экзотичных.

Что касается микроавтобусов, то организация НИПТИ «Агропромпрогресс» разработала для небольших заводов даже типовой проект ТС-17144. Причем в двух вариантах.

Первый – отдельный, простой по конструкции пассажирский модуль на шасси УАЗ-3303, сделанный по принципу так называемых вахтовок. Подобные модули многие заводы ставили и на шасси грузовиков разных моделей. Второй вариант «буханки» ТС-17144 подразумевал более традиционный микроавтобус с пассажирским отсеком, объединенным с кабиной.

Конструкция хотя и была типовой, но машины разных заводов отличались деталями, сообразно специфике и технологическим возможностям того или иного предприятия. А многие небольшие заводы делали на шасси УАЗ еще и собственные оригинальные конструкции. Причем некоторые модификации внедряли даже раньше Ульяновского завода, а иной раз создавали и совсем оригинальные, экзотические версии.

Оригинальный пикап с двойной кабиной краснодарского завода назывался Кубань ТСК-2-08.

Завод Автокубань в Краснодаре раньше, чем УАЗ, стал делать бортовые грузовики с двойной кабиной. Те, что в Ульяновске позднее назвали Фермер.

В Краснодаре делали не только бортовые машины с двойной кабиной, но и аналогичные пикапы – с единым с кабиной кузовом. Таких автомобилей в Ульяновске серийно не выпускали.

Прогулочный автопоезд завода Автокубань.

Но самой необычной краснодарской версией «буханки» стал сделанный для местного парка культуры прогулочный автопоезд. Машину построили по типу РАФов, которые работали в парках некоторых советских городов (в частности – в Москве, на ВДНХ) и в аэропортах.

Шестиколесные УАЗы

Заводской нетоварный трехосный грузовик УАЗ, обслуживающий испытания на полигоне.

Особая экзотика – трехосные «буханки». На Ульяновском заводе без документации и присвоения индекса сделали трехосный 18-местный автобус колесной формулой 6×6 и аналогичный грузовик УАЗ-452ДГ.

Микроавтобус так и остался невостребованным прототипом. А аналогичные по шасси грузовики по необходимости периодически делали единичными образцами, но только для внутренних нужд завода. Такие машины ездили по заводской территории и обслуживали испытания в качестве вместительной технички.

Грузинский санитарный автомобиль «Медея» колесной формулой 6×6.

Но на базе «буханки» делали и полноприводные трехосные вездеходы». Автомобили колесной формулой 6×6 строили и в Грузии. В городе Болниси по инициативе энтузиаста Гурама Квернадзе создали оригинальную удлиненную и с высокой крышей санитарную машину на базе УАЗ-3303. Первый образец по имени «Медея» построили всего за четыре месяца на основе отремонтированных узлов списанных «буханок», разумеется, серьезно доработав задние ведущие мосты. Автомобиль отлично показал себя в горах.

Сделав несколько «Медей» по заказу республиканского министерства здравоохранения, созданный в Болинси в конце 1980-х годов и, кстати, первый в СССР кооператив по производству автомобилей «Вездеход», собрал еще несколько оригинальных машин «Тбилиси». Их, правда, оснастили уже переделанными кабинами грузовиков КАЗ Колхида. Создали и версию Иверия с двигателем V8 и сильно модернизированной трансмиссией.

Грузинскими вездеходами даже заинтересовалось министерство автопрома СССР. Машины испытывали на Дмитровском полигоне НАМИ. Специалисты признали, что грузовики с дорожным просветом 220 мм выигрывают у УАЗа и по ходовым качествам, и по грузоподъемности, но требуют серьезной доработки по иным параметрам, включая эргономику.

УАЗы с новыми кузовами

Отдельная тема – «буханки», внешне сильно отличающиеся от знакомых ульяновских машин. Логичное желание освежить дизайн, созданный в 1950-х годах, побудило несколько предприятий существенно изменить кузов знакомого автомобиля.

Мелкосерийный реанимобиль САРЗ-2925 с дизайном, разработанным в НТЦ ВАЗ.

Для Самарского авторемонтного завода дизайн «санитарки» разработали специалисты НТЦ ВАЗ. Автомобиль получил совсем иной передок, прямоугольные фары, увеличенную высоту крыши, высокую дверь санитарного отсека и удлиненный на 300 мм задний свес. В 1994-1995 годах в Самаре собрали несколько таких САРЗ-2925.

Прототип микроавтобуса Буденновского машиностроительного завода на шасси УАЗ.

Микроавтобус на шасси УАЗ-3303, построенный Буденновским машиностроительным заводом, так и остался единичным образцом. Завод выпускал, в частности, варианты модели ТС-17144. Но в данном случае не только увеличили высоту крыши, но и заметно переработали передок автомобиля. Получилось нечто очень впечатляющее, но все-таки страшноватое.

Прототип инкассаторского фургона Иж-039.

Трудно с первого взгляда узнать УАЗ в автомобиле, созданном на заводе Ижмаш. Иж-049 (он же Иж-3970) сделали в 1987 году в качестве инкассаторского автомобиля. Потребность в таких машинах в период первоначального накопления капитала была очень высокой – деньги возили сотнями килограммов. Но заказчиков на свой вариант броневика ижевский завод не нашел.

Псковский микроавтобус АПВ-1-01У.

Довольно удачные с точки зрения эстетики машины из «буханок» пытался создать и завод ПсковАвто, который в 1990-х годах переделывал разные отечественные грузовики и автобусы. В Пскове изготовили два варианта микроавтобусов. Сначала –АПВ-1-01У – «буханку» с заметно измененным передком.

Опытный образец «Пскова» на шасси УАЗ, 1995 год.

Затем в 1995 году последовал вариант «Пскова». Эта машина получила оригинальный кузов, немного напоминающий РАФ-2203. Аналогичный по дизайну кузов в Пскове поставили, кстати, и на шасси Iveco Turbo Daily. Но серийное производство таких микроавтобусов развернуть не удалось.

Неизменный дизайн УАЗа

Сегодня в XXI веке, через более чем шесть десятилетий после начала серийного производства, «буханку» в Ульяновске продолжают выпускать. По технике автомобили, конечно, заметно изменились. Чего не скажешь о внешности. Так что любителям тюнинга есть к чему приложить свои силы. Правда, уже в совсем иных исторических условиях.

Какими могли быть советские машины — 12 очень странных прототипов: «За рулем» вспомнил «исходники» отечественных машин — с чего все начиналось.