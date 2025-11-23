Особая выпечка УАЗа — «буханки», которых вы не видели
Из хорошо знакомых, привычных ульяновских грузовиков и фургонов делали очень необычные, а иногда и причудливые машины.
УАЗ, который не УАЗ
Множество автомобилей с эмблемой УАЗ ездили по советским дорогам и внешне напоминали знакомые фургоны и бортовые грузовики, но при внимательном рассмотрении выглядели они странно, не совсем как обычная «буханка». А их ведь и делали не в Ульяновске. Вернее, шасси с кабиной были, конечно, заводские, но все остальное к ним пристраивали небольшие авторемонтные и машиностроительные заводы в разных уголках СССР.
Десятки таких предприятий восполняли острый недостаток микроавтобусов, которые УАЗ не способен был делать в нужных потребителям количествах, грузопассажирских и прочих специальных модификаций. Иногда довольно экзотичных.
Что касается микроавтобусов, то организация НИПТИ «Агропромпрогресс» разработала для небольших заводов даже типовой проект ТС-17144. Причем в двух вариантах.
Первый – отдельный, простой по конструкции пассажирский модуль на шасси УАЗ-3303, сделанный по принципу так называемых вахтовок. Подобные модули многие заводы ставили и на шасси грузовиков разных моделей. Второй вариант «буханки» ТС-17144 подразумевал более традиционный микроавтобус с пассажирским отсеком, объединенным с кабиной.
Конструкция хотя и была типовой, но машины разных заводов отличались деталями, сообразно специфике и технологическим возможностям того или иного предприятия. А многие небольшие заводы делали на шасси УАЗ еще и собственные оригинальные конструкции. Причем некоторые модификации внедряли даже раньше Ульяновского завода, а иной раз создавали и совсем оригинальные, экзотические версии.
Завод Автокубань в Краснодаре раньше, чем УАЗ, стал делать бортовые грузовики с двойной кабиной. Те, что в Ульяновске позднее назвали Фермер.
В Краснодаре делали не только бортовые машины с двойной кабиной, но и аналогичные пикапы – с единым с кабиной кузовом. Таких автомобилей в Ульяновске серийно не выпускали.
Но самой необычной краснодарской версией «буханки» стал сделанный для местного парка культуры прогулочный автопоезд. Машину построили по типу РАФов, которые работали в парках некоторых советских городов (в частности – в Москве, на ВДНХ) и в аэропортах.
Шестиколесные УАЗы
Особая экзотика – трехосные «буханки». На Ульяновском заводе без документации и присвоения индекса сделали трехосный 18-местный автобус колесной формулой 6×6 и аналогичный грузовик УАЗ-452ДГ.
Микроавтобус так и остался невостребованным прототипом. А аналогичные по шасси грузовики по необходимости периодически делали единичными образцами, но только для внутренних нужд завода. Такие машины ездили по заводской территории и обслуживали испытания в качестве вместительной технички.
Но на базе «буханки» делали и полноприводные трехосные вездеходы». Автомобили колесной формулой 6×6 строили и в Грузии. В городе Болниси по инициативе энтузиаста Гурама Квернадзе создали оригинальную удлиненную и с высокой крышей санитарную машину на базе УАЗ-3303. Первый образец по имени «Медея» построили всего за четыре месяца на основе отремонтированных узлов списанных «буханок», разумеется, серьезно доработав задние ведущие мосты. Автомобиль отлично показал себя в горах.
Сделав несколько «Медей» по заказу республиканского министерства здравоохранения, созданный в Болинси в конце 1980-х годов и, кстати, первый в СССР кооператив по производству автомобилей «Вездеход», собрал еще несколько оригинальных машин «Тбилиси». Их, правда, оснастили уже переделанными кабинами грузовиков КАЗ Колхида. Создали и версию Иверия с двигателем V8 и сильно модернизированной трансмиссией.
Грузинскими вездеходами даже заинтересовалось министерство автопрома СССР. Машины испытывали на Дмитровском полигоне НАМИ. Специалисты признали, что грузовики с дорожным просветом 220 мм выигрывают у УАЗа и по ходовым качествам, и по грузоподъемности, но требуют серьезной доработки по иным параметрам, включая эргономику.
УАЗы с новыми кузовами
Отдельная тема – «буханки», внешне сильно отличающиеся от знакомых ульяновских машин. Логичное желание освежить дизайн, созданный в 1950-х годах, побудило несколько предприятий существенно изменить кузов знакомого автомобиля.
Для Самарского авторемонтного завода дизайн «санитарки» разработали специалисты НТЦ ВАЗ. Автомобиль получил совсем иной передок, прямоугольные фары, увеличенную высоту крыши, высокую дверь санитарного отсека и удлиненный на 300 мм задний свес. В 1994-1995 годах в Самаре собрали несколько таких САРЗ-2925.
Микроавтобус на шасси УАЗ-3303, построенный Буденновским машиностроительным заводом, так и остался единичным образцом. Завод выпускал, в частности, варианты модели ТС-17144. Но в данном случае не только увеличили высоту крыши, но и заметно переработали передок автомобиля. Получилось нечто очень впечатляющее, но все-таки страшноватое.
Трудно с первого взгляда узнать УАЗ в автомобиле, созданном на заводе Ижмаш. Иж-049 (он же Иж-3970) сделали в 1987 году в качестве инкассаторского автомобиля. Потребность в таких машинах в период первоначального накопления капитала была очень высокой – деньги возили сотнями килограммов. Но заказчиков на свой вариант броневика ижевский завод не нашел.
Довольно удачные с точки зрения эстетики машины из «буханок» пытался создать и завод ПсковАвто, который в 1990-х годах переделывал разные отечественные грузовики и автобусы. В Пскове изготовили два варианта микроавтобусов. Сначала –АПВ-1-01У – «буханку» с заметно измененным передком.
Затем в 1995 году последовал вариант «Пскова». Эта машина получила оригинальный кузов, немного напоминающий РАФ-2203. Аналогичный по дизайну кузов в Пскове поставили, кстати, и на шасси Iveco Turbo Daily. Но серийное производство таких микроавтобусов развернуть не удалось.
Неизменный дизайн УАЗа
Сегодня в XXI веке, через более чем шесть десятилетий после начала серийного производства, «буханку» в Ульяновске продолжают выпускать. По технике автомобили, конечно, заметно изменились. Чего не скажешь о внешности. Так что любителям тюнинга есть к чему приложить свои силы. Правда, уже в совсем иных исторических условиях.
