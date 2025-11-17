#
Эти советские машины не попали на конвейер — 12 упущенных возможностей

Семейные автомобили, внедорожники, народные модели — забытые разработки СССР

Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось!

По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования. Таких примеров в нашей истории очень много.

Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.

НАТИ-2 проектировали на рубеже 1930-х в московском институте на смену НАМИ-1 – первой советской серийной легковой машине. Инженеры учли недостатки первенца. На НАТИ-2 поставили мотор V4 объемом 1,2 л и вполне приличной для тех лет мощности – 22 л.с. Планировали открытый четырехместный автомобиль, родстер с «тещиным местом» в багажнике и пикап. Уже и завод выбрали – ижевский «Ижсталь». Но в Горьком на выходе уже был советский Ford – ГАЗ-А, а запуск в производство двух легковых машин отечественная промышленность просто не тянула. Да и не были в СССР легковые автомобили в те годы приоритетом.
Длинная и грустная история подготовки производства семейства КИМ-10 закончилась «отбраковкой» машины в Кремле отцом народов. Поскольку несколько сотен комплектов кузовных деталей уже закупили за границей, заводу разрешили собрать двухдверные машины, но одновременно срочно подготовить четырехдверный вариант, похожий на Opel Kadett. КИМ-10-52 с 30-сильным двигателем сделали в Горьком в самом начале 1941-го и уже в этом годы планировали поставить на поток. Конструктивно автомобиль повторял двухдверный КИМ, поэтому до начала производства, казалось, был всего один шаг. Но помешала война.
О модернизации Москвича-400 на московском заводе задумались, едва он встал на производство. Хотелось сделать машину с полноценным багажником, форсированным, а может и новым 33-сильным (впускные клапаны – верхние, выпускные – нижние) двигателем, наконец, более модным, чем у Опеля образца 1938-го, дизайном. Уже в 1948-м сделали несколько образцов (один, тот, что на фото, чудом сохранился до наших дней). Но пока машины доводили, стало ясно: правильней начать производство совсем новой модели, коей и стал в 1956-м Москвич-402.
Через десять лет после окончания войны и через два года после смерти Сталина группа инвалидов написала письмо в ЦК КПСС с просьбой сделать для искалеченных войной фронтовиков нормальный автомобиль. На ГАЗе спроектировали ГАЗ-18 с симпатичным закрытым кузовом, 18-сильным двухцилиндровым мотором объемом 0,62 л (половина двигателя «Москвича») и автоматической (!) коробкой передач. Горьковчане построили и опробовали два прототипа, хотя понимали, что перегруженный завод не способен пустить еще одну модель в производство. Один образец передали в Серпухов, но слабенький завод мотоциклов не способен был развернуть выпуск столь сложной машины. Инвалидам предлагали лишь примитивные мотоколяски, правда, с начала 1960-х еще и Запорожцы.
Ни один наш завод-производитель легковых автомобилей с середины 1950-х до середины 1960-х не сделал столько интереснейших опытных образцов разных классов, сколько их было у Москвича. В том числе девятиместный минивэн Москвич-А9 с опытным еще 45-сильным двигателем Москвич-407. Автомобиль испытывали в 1957-м, заложили и фургон. Но завод и так был перегружен. Аналог московского вэна сделали и в Риге под именем РАФ-8 Спридитис, но в массовое производство в Латвии пошла более солидная и вместительная модель.
Еще одна длинная и грустная история – московские вседорожники семейства Москвич-415/416. В 1957-1960 гг. испытывали несколько образцов с 45-сильными моторами, полным приводом, двухступенчатой раздаткой от Москвича-410. Но на постановку столь нужной в СССР машины на производство средств заводу не дали. Уже в начале 1970-х немного измененный внешне автомобиль под именем Москвич-2150 с 75-сильным двигателем «Москвич-412» рассматривали как альтернативу Ниве. Но теперь Москвич, конечно, был слабее. Да и не принято было в СССР выпускать на разных заводах автомобили одного класса (исключение: Москвич и Жигули, которые тоже в итоге развели).
Еще один несчастливый вседорожник – Иж-14. Первый подход к нему – Иж-5 сделали еще в 1970-м. Трехдверный цельнометаллический Иж-14 был вполне современным: двигатель «Москвич-412» с измененным впускным трактом и горизонтальным карбюратором, хитрая трансмиссия, управляемая одним рычагом и позволяющая включать передний, задний или полный привод и понижающую передачу. Но у ВАЗа, готовящего Ниву, было, конечно, куда больше возможностей. Кроме того, Министерству оборонной промышленности, которому подчинялся ижевский завод, до нового автомобиля вообще не было никакого дела.
О следующей после Москвича-412 модели на АЗЛК задумались уже на рубеже 1970-х. Предполагали создать автомобиль просторнее, мощнее, современнее. Сделали серию образцов 3-5. На часть машин, в том числе на симпатичный Москвич-3-5-6, ставили двигатель увеличенного до 1,7 л объема мощностью около 90 л.с. Черты этой машины лишь отчасти воплотились в модели 2140, а уже с 1974-го стали делать новые серии прототипов.
На смену «козлику» УАЗ-469 завод готовил машины с более современными кузовами, усовершенствованными подвесками, предполагали и двигатель объемом 2,9 л. В более просторном автомобиле было заинтересовано и министерство обороны. Работы над прототипами серий 3170, 3171, 3172 вылились в конце 1980-х в большие автомобили со 100-сильным двигателем – открытые, с брезентовой крышей и цельнометаллическим кузовом. Но в стране началась политическая и экономическая лихорадка, и новые модели отложили.
Первый прототип Москвича-С1 с дизайном Игоря Зайцева сделали в 1974-м. Позднее появился вполне современный Москвич-С3. Конструкторы отрабатывали переднюю подвеску McPherson, независимую заднюю, мотор 1,7 л, в том числе с впрыском. Казалось – вот-вот… Но руководство министерства распорядилось взять за основу хэтчбек Simca 1307/1308. На подготовку производства Москвича-2141 ушло еще десятилетие.
Среди моделей, которые проектировали на АЗЛК уже после Москвича-2141,– вместительный вэн Москвич-3733, он же BAZ-MNA-1000. Выпускать автомобиль планировали совместно с Братиславским автозаводом, а оснащать новыми моторами – поначалу бензиновым «Москвич-414» объемом 1,8 л, мощностью 95 л.с., а потом и дизелем, сделанным на его базе. Изготовили лишь три образца.
В 1990-е ГАЗ активно работал над машинами, которые должны были сменить давно устаревшую Волгу. Помимо ГАЗ-3111 классической компоновки сделали революционные для завода по дизайну и конструкции переднеприводный ГАЗ-3103 и даже полноприводный ГАЗ-3104 с новым тогда 16-клапанным двигателем ЗМЗ-406. Но и этим машинам стать серийными было не суждено.

Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
17.11.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
