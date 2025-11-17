Эти советские машины не попали на конвейер — 12 упущенных возможностей

Семейные автомобили, внедорожники, народные модели — забытые разработки СССР

Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось!

По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования. Таких примеров в нашей истории очень много.

Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.