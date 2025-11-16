Как продлить ресурс шин — секрет автомобилистов СССР

Переставлять колеса «по кругу» для равномерного износа догадались советские люди

В советские времена непременным атрибутом каждой легковушки была полноценная запаска. Установить ее в дороге вместо спущенного колеса должен был уметь каждый водитель.

Но ведь глупо возить с собой новенькое колесо, пока остальные четыре изнашиваются на глазах. Поэтому обязательная перестановка колес «по кругу» практиковалась всегда: во всех инструкциях приводился алгоритм со стрелочками, что куда надо переставить.

Не будете этого делать – столкнетесь с тем, что ведущие колеса износят шины быстрее остальных: что делать дальше? Новые колеса продают только по предварительной записи – это отдельные страдания.

Но сколько колес при этом покупать? Неужели только два, взамен более изношенных? Нет, конечно: уж если проходить через эти мучения, то и брать надо полный комплект, чтобы оттянуть время до очередной покупки. А к этому моменту нужно постараться обеспечить равномерный износ всех имеющихся колес. В том числе и запасного!

В итоге вышеупомянутый алгоритм перестановки колес всегда подразумевал поочередную езду на всех пяти колесах. Это казалось вполне логичным.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

