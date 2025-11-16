#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

Как продлить ресурс шин — секрет автомобилистов СССР

Переставлять колеса «по кругу» для равномерного износа догадались советские люди

В советские времена непременным атрибутом каждой легковушки была полноценная запаска. Установить ее в дороге вместо спущенного колеса должен был уметь каждый водитель.

Рекомендуем
Почему у одних машин нормальная запаска, а у других дешевая докатка?

Но ведь глупо возить с собой новенькое колесо, пока остальные четыре изнашиваются на глазах. Поэтому обязательная перестановка колес «по кругу» практиковалась всегда: во всех инструкциях приводился алгоритм со стрелочками, что куда надо переставить.

Не будете этого делать – столкнетесь с тем, что ведущие колеса износят шины быстрее остальных: что делать дальше? Новые колеса продают только по предварительной записи – это отдельные страдания.

Но сколько колес при этом покупать? Неужели только два, взамен более изношенных? Нет, конечно: уж если проходить через эти мучения, то и брать надо полный комплект, чтобы оттянуть время до очередной покупки. А к этому моменту нужно постараться обеспечить равномерный износ всех имеющихся колес. В том числе и запасного!

В итоге вышеупомянутый алгоритм перестановки колес всегда подразумевал поочередную езду на всех пяти колесах. Это казалось вполне логичным.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, какими были такси в СССР, рассказано здесь.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 55
16.11.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0