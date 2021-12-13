Почему у одних машин нормальная запаска, а у других дешевая докатка?

У самых дорогих автомобилей запасное колесо зачастую «раскладное» или отсутствует вовсе.

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— Сам термин «докатка» подразумевает что-то временное. Связано ли их наличие (взамен полно­размерных запасных колес) с престижностью машины, ценой и другими факторами?

— Судя по нашему опыту, четкой зависимости нет. В сравнительных тестах «За рулем» сплошь и рядом бывает такое, что у прямых одноклассников разные запаски. У одного узкая докатка, у второго колесо вроде полноценное, но другой размерности и на «штамповке». А у третьего — абсолютно такое же, что стоит на автомобиле, полноразмерное и на легкосплавном диске.

Парадокс, но у самых дорогих автомобилей запасное колесо зачастую «раскладное» (Volkswagen Touareg, Porsche Caeynne и т. д.) или отсутствует вовсе, как у BMW, — в этом случае используются шины Runflat. А в качестве аварийного запаса — в лучшем случае герметик и компрессор.

Классическую докатку все чаще обозначают яркими цветами — желтым, красным, оранжевым. Это поможет окружающим водителям понять, что ваша машина «хромая» и может вести себя не вполне адекватно.

Единственный очевидный плюс докатки — она занимает меньше места и позволяет сконструировать более рациональный багажник. То есть при прочих равных условиях мы получаем багажник чуть больше, чем он мог бы быть.

Полноценное запасное колесо чаще всего кладут в машины корейских марок, а также оно встречается на серьезных внедорожниках — УАЗ, Land Rover, Toyota Land Cruiser, на пикапах.

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