Буратино, Стиралка, Каблук — как появились имена грузовых Москвичей

«За рулем» объяснил, что обозначали прозвища советских автомобилей

Москвич Буратино

Буратинами прозвали первые грузовые Москвичи, появившиеся на улицах Москвы осенью 1947 года. Фургоны выпускали на основе Москвича-400 – первого в истории страны массового автомобиля, который можно было купить без специального разрешения. СССР остро были нужны и грузовики малой грузоподъемности, а другой подходящей модели, помимо Москвича, просто не было.

Фургон Москвич-400-422, как и базовый автомобиль, оснащали 23-сильным двигателем рабочим объемом 1,1 л и трехступенчатой коробкой передач.

Коммерческое шасси Москвич-400-422К.

Для грузового автомобиля разработали так называемое коммерческое шасси Москвич-400-422К – половина автомобиля со всеми силовыми элементами, задними крыльями, стандартным передком, передними дверями и на колесах. На таких самоходных шасси с силовым агрегатом и всеми элементами ходовой части и делали фургоны грузоподъемностью 250 кг.

А «Буратино» машины прозвали потому, что кузов с распашными задними дверями грузового отсека делали из дерева и фанеры.

Деревометаллический фургон Москвич-400-422 по прозвищу Буратино.

Сначала грузовые Москвичи выпускал сам МЗМА. Но завод был сильно перегружен и производство передали на ремонтное предприятие хозяйственного управления МВД, куда и отгоняли шасси.

Помимо этого предприятия фургоны, в том числе изотермические, делали московский рефрижераторный завод, завод министерства пищевой промышленности, иные небольшие предприятия. Часть фургонов были высокими – прообразы более поздних «каблуков».

Фургон для пищевых продуктов на базе шасси Москвич-400-422К.

Всего до 1956 года собрали почти 13,5 тысяч грузовых Москвичей первого поколения. Сделали и прототип – пикап с прицелом на использование в армии, но в серию такой автомобиль не пошел.

Металлический фургон Москвич

Фургон на базе Москвича-402 стал первым для МЗМА цельнометаллическим. Разработав такой автомобиль, перегруженный завод медлил с его пуском в производство. Главным заказчиком поначалу выступало министерство связи СССР, и МЗМА хотел ограничиться версией пятидверного универсала Моквич-423 со снятыми задними сиденьями и решетками на задних боковых окнах и окне двери багажника.

Но почтовое ведомство требовало полноценного трехдверного фургона, да и иным организациям такой автомобиль был остро необходим. Кстати, Москвичи-фургоны всегда были дефицитом. В личную собственность их, естественно, не продавали. Но и многие предприятия не могли получить такую машину.

Задняя дверь Москвича-430 открывалась влево.

Фургон Москвич-430 на 250 кг груза с задней грузовой дверью, открывающейся влево, серийно выпускать начали в 1958 году уже с мотором модели 407 рабочим объемом 1,4 л и мощностью 45 л.с.

Между сиденьями и грузовым отсеком стояла перегородка со съемной верхней частью и зарешеченным окошком. Сначала задние боковые двери без стекол просто заделывали. Позднее сделали новую боковину, с которой фургон стал выглядеть аккуратнее и симпатичнее.

Аналогичные автомобили – Москвсич-432 с 45-сильным двигателем делали и на базе Москвича-403. Часть фургонов отправляли на экспорт с отделкой, как у экспортного Москвича-403ИЭ – с крупной решеткой радиатора и иными подфарниками. Кстати, Москвичи-фургоны этого поколения стали, по сути, первыми в СССР серийными легковыми автомобилями с наружными зеркалами заднего вида. На пассажирские машины их в те годы ставили, в основном, лишь для экспорта.

На базе Москвичей второго поколения Луцкий завод, который позднее стал известен компактными внедорожниками ЛуАЗ, делал рефрижераторы ЛуМЗ-945, рассчитанные на 170 кг скоропортящихся продуктов.

Пикап на базе Москвича-403 – продукция ремзавода.

Пикапов МЗМА не делал. Вернее делал, но не товарные, а лишь для собственных нужд. На заводе их называли тягачами и собирали сотнями в год из отбракованных кузовов. Также пикапы делали из изношенных машин небольшие авторемонтные предприятия и автобазы по всей стране.

Москвичи Стиралка и Каблук

Фургоны Москвич-433 и 434 часто называли Стиралками.

«Стиралками» иногда называли фургоны третьего поколения – Москвичи-433 и 434 с двигателями мощностью 50 л.с. и 75 л.с. соответственно. Верхняя часть боковин кузова имела ребра жесткости, напоминающие стиральную доску.

Москвич-433 на базе модели 408 в производство запустили в 1966 году. Сначала автомобили имели двухчастные задние двери грузового отсека, как у универсала Волга ГАЗ-22. Затем конструкцию упростили, сделав цельную подъемную дверь. В 1969 году верхнюю часть внутренней перегородки убрали, зато, как и в пятой двери универсала, сделали стекло в двери грузового отсека.

Дизайн передка и салона фургонов меняли, как и у базовой модели. А задняя часть кузова оставалась практически неизменной вплоть до 1977 года, когда сняли с производства фургон последнего поколения Москвич-2734 на базе седана 2140.

Москвич-2734 – последний классический пикап АЗЛК.

Вариант с 50-сильным мотором Москвич-2733 серийно не делали, справедливо признав слишком маломощным для середины 1970-х годов. Но и фургонов 2734 с 75-сильными двигателями построили в 1976-1977 годах менее пяти тысяч штук.

ИЖ-2715 по прозвищу Каблук.

АЗЛК прекратил выпуск фургонов, в том числе и потому, что их в больших количествах выпускал ижевский завод. Формально ИЖ-2715, производство которого начали в 1972 году, Москвичем не назывался, но базировался он на кузове, узлах и агрегатов Москкича-412. Ижевский фургон быстро получил прозвище «каблук» за высокий кузов с распашными дверями сзади.

Центр тяжести у такого фургона был, конечно, выше, чем у московского. Что послужило особым поводом к обсуждению при приемке машины к производству. Но зато ИЖ-2715 был вместительней и удобней московских машин. Просто не надо было его перегружать и воспринимать, как гоночный автомобиль.

Незаводской пикап на базе Москвича.

На базе Москвичей-стиралок делали экспериментальные пикапы, в том числе и с правым рулем. Но товарных пикапов по-прежнему не выпускали. Пикапы АЗЛК, как и прежде, собирал лишь для внутризаводских нужд, а ремзаводы делали их из аварийных и изношенных автомобилей всех моделей.

Пикап ИЖ-27151 выпускали серийно.

А вот ижевский завод параллельно с фургонами развернул выпуск пикапов ИЖ-27151. В Ижевске грузовые машины на базе Москвича-412 делали до начала 2000-х годов. Всего изготовили около 900 тысяч ИЖ-2715 и более 135 тысяч ИЖ-27151.

В Москве с 1992 года выпускали пикап Москвич-2335. Но это была уже совсем другая переднеприводная машина и иная, довольно грустная история.

Британский и финский Москвичи

Британский пикап на основе Москвича-434.

Недостаток пикапов в модельном ряду Москвичей в начале 1970-х годов решили восполнить британцы, поскольку на Альбионе Москвичи несколько лет пользовались неплохим спросом. Аккуратные грузовики с чехлом на кузове делали из экспортных праворульных фургонов Москвич-434ПЭ.

Хитрые финны пошли иным путем, решая другие задачи. Из фургонов Москвич-433 в Финляндии делали трехдверные универсалы Elite Paketti. Машины получали боковые стекла, но числились грузовыми – такие автомобили в Финляндии облагали меньшими налогами.

Финский Elite Paketti – универсал, сделанный из фургона.

В Союзе фургоны работали в государственных организациях, поэтому сохранилось их немного. Казенные машины эксплуатировали нещадно, а потом сдавали в металлолом, сняв на запчасти все относительно пригодные детали.

Но некоторые автомобили все-таки попали в личную собственность. Большинство из них тоже уездили до плачевного состояния. Но иные оказались в заботливых руках, которые их даже отреставрировали.

