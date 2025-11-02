«Двойка» с секретами — самые редкие версии универсала ВАЗа

Эксперт Канунников рассказал про неизвестные и необычные модификации ВАЗ-2102

ВАЗ-2102 в СССР стал, по сути, первым по-настоящему массовым универсалом. Москвичей с таким кузовом делали немного, продавали – и того меньше, а грузопассажирскую Волгу купить было практически невозможно.

Поэтому ВАЗ-2102 стал любимцем миллионов автолюбителей. Но о некоторых версиях «двойки» мы тогда даже не слышали.

Самая мощная «двойка» ВАЗа: какой мотор

ВАЗ-2102 «Жигули» выпускали с 1971 по 1986 годы.

ВАЗ-2102 (модификацию «копейки») запустили в производство в 1971 году с двигателем рабочим объемом 1,2 л мощностью 64 л.с. Именно с этим мотором и ассоциировался у советских покупателей первый тольяттинский универсал.

Куда меньше знали версию ВАЗ-21021 с мотором ВАЗ-21011 рабочим объемом 1,3 л, мощностью 69 л.с. Такую модификацию выпускали с 1974 года, но, в основном, для экспорта. В Союзе таких машин было немного.

И уж совсем не знали самую мощную модификацию – ВАЗ-21023. На такие автомобили, выпуск которых начали в 1980 году, устанавливали двигатель «трешки» рабочим объемом 1,5 л, развивающий 75 л.с. Делали подобные автомобили для экспорта.

Самая несчастливая «двойка» ВАЗа: несостоявшийся рестайлинг

Опытный ВАЗ-21021 – модификация седана ВАЗ-21011.

Вскоре после начала производства ВАЗ-2101 возникла необходимость его модернизации. В первую очередь, это было связано с новыми европейскими нормами и требованиями.

Lada 1200 Estate – ВАЗ-21022 с правым рулем и стандартными двигателем и салоном.

Изменили, в частности, сиденья, руль, элементы салона, бамперы, задние фонари. В результате появился ВАЗ-21011. Примерно те же изменения готовили и для «двойки». И именно таким должен был стать ВАЗ-21021 с двигателем ВАЗ-21011 рабочим объемом 1,3 л.

Праворульная Lada 1500 Estate с сиденьями от ВАЗ-2106.

Но в итоге аналог «одиннадцатой» с кузовом универсал не появился. Базовая «двойка» внешне осталась такой, как была. А на экспорт делали специальные версии, в том числе с правым рулем: ВАЗ-21022 (1,2 л), ВАЗ-21024 (1,3 л), ВАЗ-21026 (1,5 л).

Самая люксовая «двойка» ВАЗа: внешность обманчива

ВАЗ-21023 с панелью приборов ВАЗ-2103 и «шестерочными» сиденьями.

Если внешне экспортные «двойки» практически не отличались от тех, что знали мы (разве что наклеенными западными дилерами молдингами и иногда контрастными по моде тех лет белыми или черными крышами), то салоны некоторых машин советских покупателей удивили бы.

Модификации ВАЗ-21021-01 с мотором 1,3 л и ВАЗ-21023 с двигателем 1,5 л комплектовали панелью приборов от ВАЗ-2103 и передними сиденьями с подголовниками от «шестерки». Такие машины до сих пор продают иногда на вторичном рынке Запада.

Самая загадочная «двойка» ВАЗа: маска номер три

Опытный универсал с элементами ВАЗ-2103.

Автомобиль, о котором мало что известно, – «двойка» с «лицом» и иными деталями ВАЗ-2103. Три такие машины сделали в 1976 году по инициативе технической дирекции ВАЗа. Ориентировались, видимо, на зарубежные рынки.

Но серийное производство люксового универсала не начали. Вероятно, посчитав, что экспортные доходы такая машина увеличит незначительно. Пока известно лишь одно не очень хорошее фото гибрида ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Зато появились уже несколько любительских реплик загадочного автомобиля.

Самая странная «двойка» ВАЗа: толкач из Чехословакии

Чехословацкий спасательный автомобиль MTX 160 RZP-T.

Удивительную «двойку» соорудила чехословацкая мастерская Metalex (Металекс), известная постройкой гоночных автомобилей для кольцевых гонок и ралли. В том числе, кстати, на основе автомобилей ВАЗ.

Именно Metalex создала на базе ВАЗ-2102 автомобиль MTX 160 RZP-T. Машина предназначалась для дорожно-спасательной службы Чехословакии. Универсал оснастили спасательным и медицинским оборудованием, а спереди соорудили конструкцию для расталкивания аварийных автомобилей или иных помех на дороге.

В 1977-1978 годах построили лишь две такие «двойки».

Самая удивительная «двойка» ВАЗа: езда на электричестве

Электромобиль ВАЗ-21029.

Рекомендуем Этот грузовик в СССР любили особенной любовью

В 1974 году по инициативе Минавтопрома СССР заводы активизировали работу над электромобилями. Дальше всех тогда продвинулся Волжский автомобильный завод. Для постройки электромобиля решили использовать самый вместительный из серийных кузов ВАЗ-2102.

В 1976 году изготовили два первых опытных фургона ВАЗ-2102Э, получивших позднее индекс ВАЗ-21029. В 1977 году появились еще три аналогичные машины.

Поначалу электромобили оснастили никель-цинковыми аккумуляторами НЦ-90 и двигателем ДТ-11 мощностью 11кВт (около 15 л.с.). Вариант, изготовленный в мае 1979 года для приемочных испытаний, оснастили двигателем ДТ-11А мощностью 12 кВт (чуть больше 16 л.с.).

По результатам испытаний электромобиль рекомендовали к серийному производству, и в 1980–1981 годах в Тольятти собрали опытно-промышленную партию из десяти фургонов ВАЗ-21029. Но при грузоподъемности 340 кг масса аккумуляторов составляла 390 кг, а серийный кузов «двойки» не выдерживал повышенных нагрузок.

Модернизированный электромобиль ВАЗ-2801.

В 1981 году было дано техническое задание на модернизацию грузового электромобиля. ВАЗ-2801 сохранил кузов «двойки», но нагрузку от тяжелых никель-цинковых аккумуляторов принимала уже не стандартная несущая конструкция, а встроенная в нее легкая алюминиевая рама.

В 1981-1985 годах собрали 47 таких электромобилей. Увы, ресурс их аккумуляторов в реальной эксплуатации составлял всего три-четыре месяца.

Несколько таких машин сохранились. Правда, уже заметно переделанными.

Личный автомобиль

Обычный и привычный нам ВАЗ‑2102 прожил длинную и интересную жизнь. Родившись в эпоху ярких автомобильных радостей, переехал из 1970‑х годов – времени начала массовой советской автомобилизации – в 1980‑е, когда личный автомобиль стал вполне привычным, но одновременно начал превращаться в постоянный источник проблем.

«Шеф! Два счетчика!» — факты и легенды о советском такси: иномарки, грузовики, лимузины и даже кабриолеты – какими были такси в СССР.