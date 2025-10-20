33 невероятных концепта СССР и России — почему их не пускали в серию

Концепты делали у нас не для тех же целей, как в Европе, Америке и Японии

Там, в других странах, это были машины для демонстрации свежих идей, обкатки технологий, самоутверждения на рынке и формирования моды – концепты как инструмент повышения продаж. Естественно, их старались показывать публике как можно больше и чаще.

В СССР занимались в основном созданием опытных, экспериментальных и предсерийных образцов. Их скрытно доводили, испытывали, показывали всяким комиссиям. На внешние выставки мирового значения советские концепты попадали нечасто. А шоу-кар – эпатажная машина, построенная исключительно для показа публике, — вообще было инородным для нас понятием.

1988. РАФ М1 Роксана должен был сменить устаревший «рафик» 2203. Изначально планировали передний привод, для чего в НАМИ разработали оригинальную подвеску. Но в итоге многое свелось к проверенным волговским решениям, включая мотор ЗМЗ-406. Вторую версию проекта (М2) дотачивали в Британии на фирме IAD. Дизайн до сих пор не выглядит старомодным. Но вместе с СССР распался и Рижский автозавод. 1988. АЗЛК-2144 Истра, созданный в рамках госпрограммы «Автомобиль 2000». Дюралевый кузов без центральной стойки, боковые двери открываются вверх, пневмоподвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов, климатическая установка, электронная система самодиагностики – круто! Предполагалось оснащать дизелем фирмы Elsbett (вели переговоры о выпуске 200 тысяч штук в год) и клиноременным вариатором. Финансирование проекта прервалось в 1993-м.

Заводы разрабатывали, в основном, то, что в перспективе можно было поставить на конвейер. 500-сильный суперкар из карбона? Помилуйте, для народного хозяйства такое не нужно. Даже теоретически!

1988. ЗИЛ-4102 разрабатывали по указанию президента СССР, за основу взяли Rolls-Royce Silver Spirit, но дизайн вышел скорее американским с примесью шведского. Двигатель V8 7,68 л (ЗИЛ-4104) развивал 315 л.с. и сочетался с автоматической коробкой передач. Часть элементов кузова выполнена из пластика, навороченная акустическая система с десятью динамиками. Известны два ходовых образца, различавшихся по дизайну и комплектации. Говорят, оба не понравились заказчику.

Концепциями в чистом виде больше занимался институт НАМИ, выпуская единичные ходовые экземпляры – опять-таки больше для внутреннего пользования.

В принципе, за всю историю СССР можно набрать с десяток-полтора машин, кои можно признать полноценными концептами (например, заднемоторный однообъемник НАМИ-013 или микроавтобус «Юность», получивший, кстати, Гран-при выставки в Ницце). Тогда как ведущие мировые фирмы выпускали каждая по десятку концептов в год, а то и больше.

Даже потребность продавать Москвичи и Жигули за валюту (по маркетинговым канонам, на внешнем рынке без «раскрутки брендов» не обойтись) ситуацию не изменила.

Чаще иностранные дилеры преображали серийную модель в Москвич-кабриолет или Ладу-пикап, изобретали оригинальные обвесы для показа на тамошних выставках. Нашим заводам было не до того. Думаете, с тех пор что-то изменилось? Не угадали – изменилось!

Концепт-кары перестройки

Определенный всплеск «концептостроения» наблюдался в конце 1980-х. Практически все наши действующие тогда заводы создали немало чего-то такого вполне себе концептуального – от амфибии ВАЗ-2122 до МАЗа-2000 Перестройка. А НАМИ выдал Охту (с активным спойлером и мультиплексной проводкой!) и гоночный Апельсин.

1990. ВАЗ «Х» — одна из самых загадочных разработок АВТОВАЗа, поскольку о ней практически нет информации, кроме той, что это семиместный минивэн. Существовал в виде «пластилина» и макетов 1:5, кои, впрочем, по-взрослому продували в аэродинамической трубе. Известно также, что планировался салон с невероятными возможностями трансформации.

Затем, как помним, все заводы стали акционерными обществами и занялись выживанием. НАМИ сохранил статус главного сертификационного органа, но и он столкнулся с необходимостью самостоятельно зарабатывать часть средств, из-за чего свернул почти все собственные разработки. АЗЛК, Ижмаш и ЗИЛ скончались в мучениях. ГАЗ вынужденно отказался от выпуска легковушек.

Флагманом легкового автопрома стал АВТОВАЗ. И в 1990-х начал регулярно выставлять экспозиции на значимых европейских выставках. Делал и концепты специально под такие важные показы. Хотя и с непонятной целью, поскольку продажи Лад за рубежом падали и в какой-то момент свелись к нулю. Не помогла даже организация финской сборки и подобные меры.

Возможно, сбыт продукции на Западе в этот период был не так уж и важен. Но демонстрируя инженерные возможности и творческую активность, проще найти среди иностранных фирм потенциальных партнеров для дальнейшего развития. И, собственно, в итоге состоялись СП с Chevrolet и глобальный альянс с консорциумом Renault-Nissan.

1990. ВАЗ-1151, он же Lada Gnome, создан на укороченной платформе Оки, хотя, казалось бы, куда еще укорачивать. От Оки же взят двухцилиндровый 30-сильный мотор с карбюратором и другие «запчасти». При снаряженной массе 490 кг Гном мог претендовать на титул чемпиона по экономии топлива. Планировался серийный выпуск, но, как водится, не нашлось инвестиций для внедрения в производство. 1994. ВАЗ-1152, он же Lada Elf. К этому моменту уже было ясно, что Гном выпускать не будут. Тем не менее в Тольятти зачем-то создали его электрическую версию – возможно, чтобы показывать на выставках, а заодно выступить на экоралли в Монте-Карло. Позиционировали как пляжно-городской автомобиль. Никель-кадмиевые батареи при массе в 315 кг обеспечивали Эльфу запас хода до 110 км.

2000. Lada Roadster – концепт на базе прототипа будущей Калины. Строили в некоторой спешке, дабы не опоздать к Московскому мотор-шоу. Каркас дверей заимствован у Alfa Romeo, часть головной оптики – у VW, панель приборов — ВАЗ-1118. Под капотом двухлитровый 106-сильный ВАЗ-21203. В принципе, симпатично и работоспособно, но это чисто выставочный автомобиль, возможность выпуска даже не рассматривалась. Шоу-кар, однако.

1997. ГАЗ-3103 Волга – одна из многих попыток нижегородцев создать улучшенную замену имеющейся модели. При этом за основу все время брали ту самую модель и ее агрегаты, жутко мучаясь с преобразованием заднеприводной схемы в переднеприводную. Данный вариант получился красивым, с более просторным салоном и гигантским багажником (под 700 л), но вряд ли мог обосноваться на конвейере. 1999. ГАЗ-3106 Атаман II — попутно завод активно разрабатывал полноразмерный SUV. Доработанную версию Атамана I, унифицированную с серийными моделями и удобную для внедрения в производство, представили в 2003-м. Пятицилиндровый дизель ГАЗ-561 (модернизированный Steyr) с наддувом развивал 141 л.с., в теории его место могли занять агрегаты Iveco и Toyota. И это был бы прямой конкурент Патриоту – рамный внедорожник с постоянным полным приводом.

Отставание концептостроения

Сегодня российское «концептостроение» можно четко разделить на две части. Первая – заводская. Вторая – инициативы частных дизайнеров и небольших фирм.

2000. Комбат Т98 сначала предстал только как концепт или прототип, и казалось, что это очередная эффектная пустышка. Но нет, питерская фирма «Автокад» довела затею до продаж, пусть и невеликих. Бронированный внедорожник с начинкой от больших машин General Motors прошел несколько модернизаций и доступен в версиях седан и универсал. Пригоден для эксплуатации в зоне боевых действий. «Автокад», кстати, выпускал и спорткары Лаура.

АВТОВАЗ по-прежнему довольно активен: появлению серийных Весты и Иксрея предшествовали одноименные концепты. Затем последовали битопливная и Cross-версия Весты – также как концепты. Похоже на классический маркетинговый подход! Единственно, что тольяттинский завод, как и в стародавние времена, в целом не выдвигает идей, которые он в принципе не мог бы серийно реализовать.

2014. Lada Vesta WTCC Concept. Таким образом завод отметил свое участие в чемпионате мира по кольцевым гонкам – кстати, довольно успешное для новичка класса Туринг.

Но эту пустующую нишу заполнили другие. На стыке двадцатого века с двадцать первым появилась новая тенденция: рождение небольших компаний, пытавшихся разработать собственные автомобили и отчасти собственные технологии. Начинали, естественно, с постройки прототипов, которые первым делом отправляли на выставки.

Известно, чем закончилось большинство таких попыток. Почти все они уперлись в скудную агрегатную базу и стратегическую невозможность наладить сколько-нибудь серийное производство.

Грубо говоря, если кто-то задумал создать спорткар, то обнаруживал, что мотор, трансмиссию, почти всю начинку придется закупать у иностранных фирм. А строить под некую умозрительную машину новый моторный завод для выпуска турбодизелей или V8 никто не рискнет. Даже сам АВТОВАЗ.

2009. Dartz Prombron Monaco 100 Edition (AS 1936) на базе Комбата Т98 построен по случаю столетия со дня выпуска первого Руссо-Балта на заводе в Риге. Латвийская компания Dartz Motorz высказывала намерения возродить марку, хотя не имела прав на использование бренда. Работоспособный концепт тем не менее был представлен на выставке в Монако, а годом позже продан за 1,6 млн долларов.

2010. ГАЗ 5000 GL. Народ так хочет новую легковушку из Нижнего Новгорода, что любую непонятную картинку из интернета воспринимает как официальное фото концепт-кара. Откуда взялись технические подробности, также неизвестно, но они вкратце таковы: 300-сильный мотор 3.2, 6-ступенчатая коробка передач. Утверждают, что изображения концепта появлялись на официальном сайте «Группы ГАЗ», а началом выпуска называли 2012 год. 2012. Кроссовер Marussia F2 с премиальным интерьером и незаурядной внешностью увидел свет только в виде концепта на шасси SsangYong. Над дизайном, говорят, работали сторонние специалисты из разных мировых бюро. Двигатель Cosworth, сведений о схеме полноприводной трансмиссии нет. В 2014-м компания Marussia Motors была признана банкротом. Имущество распродали, часть специалистов перешла в НАМИ.

Поэтому, к примеру, у красивого концепта Russo-Baltigue Impression, разработанного в 2006 году, был донор — Mercedes-Benz CL65 AMG. И даже план по выпуску 15 машин в год для продажи коллекционерам и тонким ценителям не удалось реализовать. Хотя идея возрождения марки Руссо-Балт не похоронена, и какие-то вялые телодвижения продолжаются.

2012. Tagaz Aquila, переднеприводный седан С-класса со 107-сильным мотором Mitsubishi и композитным кузовом на стальной раме. Если сильно повезет, сегодня можно найти бэушный. До 2014 года Таганрогский автозавод анонсировал возможность покупки этой машины при условии получения ее прямо на сборочной площадке в Азове.

2016. Родстер Крым можно считать и концептом, и ходовым прототипом, и автомобилем-самоделкой, прошедшим сертификацию и получившим доступ на дороги общего пользования. Группа инженеров МГТУ им. Баумана ставила перед собой цель создать необычную и при этом недорогую машину. Поэтому максимальная унификация с Калиной-2. 2016. Российская фирма Mirrowcars (Mirrow – название универсальной платформы) заявила о желании наладить выпуск ситикара Provocator. Также создала еще две модели в цифровом виде, тоже достаточно странного вида. Кузов, как утверждается, более чем наполовину (будет) изготовлен из полимеров с применением 3D-принтера. Картинка дает понять, как это можно реализовать. Обещание представить Provocator в живом наглядном виде пока не выполнено.

Рассчитывать на то, что российский автопром быстро отыграет отставание от мирового, наивно. По концепт-карам отчетливо видно, что мы умеем, а что нет. Моторостроение – откровенно неразвитое, автоматические трансмиссии для легковушек закупаем за рубежом, разгромно проигрываем в сфере применения электроники, только сейчас коснулись темы беспилотников (НАМИ Шатл), хотя зарубежные фирмы уже запустили их в серию. Но, по крайней мере, в России есть где и кому всем этим заниматься. И есть что показать другим. А это уже неплохо!

