Как при царе строили мосты — интересный факт

«За рулем» вспомнил историю путепровода через Курдюм под Саратовом

Старинный путепровод через реку Курдюм в селе Клещевка Саратовской области был построен в 1909 году, во времена царствования императора Николая II.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

На крайних тумбах ограждения моста сохранились чугунные таблички тех времен.

Историки говорят, что в его возведении участвовали местные жители, нуждавшиеся в заработках после неурожая предыдущего года.

Путепровод через реку Курдюм

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.