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Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост
31 января
Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост
Казанский мост во Владивостоке сварили в 1928...
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«За рулем» протестировал седан бизнес-класса...

Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост

Казанский мост во Владивостоке сварили в 1928 году

Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ!

Первый в России и во всем мире цельносварной мост был построен в 1928 году во Владивостоке. Усилиями четырех сварщиков, работавших на 40‑градусном морозе, мост длиной 25 метров соорудили за 25 дней.

Казанский мост, под которым пролегают железнодорожные пути, считают самым старым мостом столицы Приморского края. По нему ежедневно идет поток большегрузного транспорта.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimapia
Количество просмотров 1
31.01.2024
Фото:Wikimapia
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