Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост

Казанский мост во Владивостоке сварили в 1928 году

Первый в России и во всем мире цельносварной мост был построен в 1928 году во Владивостоке. Усилиями четырех сварщиков, работавших на 40‑градусном морозе, мост длиной 25 метров соорудили за 25 дней.

Казанский мост, под которым пролегают железнодорожные пути, считают самым старым мостом столицы Приморского края. По нему ежедневно идет поток большегрузного транспорта.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

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Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.