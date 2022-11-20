Для лошадей и троллейбусов: самый старый каменный мост России

И он до сих пор используется!

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Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге — при этом он до сих пор эксплуатируется.

Длина конструкции — около 160 метров, ширина — 14 метров, высота — около 20 метров.

Виадук опирается на пятнадцать каменных арок, при этом три центральные арки являются как бы двухэтажными.

В 2010 году, после реставрации, по мосту торжественно проехала лошадиная упряжка. А уже после нее пустили рейсовый троллейбус.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

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Используя лыжные крепления установленные на багажные дуги вы сможете единоразово перевезти от 2 до 6 пар лыж или от 2 до 4 сноубордов.

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