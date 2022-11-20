Для лошадей и троллейбусов: самый старый каменный мост России — журнал За рулем

Для лошадей и троллейбусов: самый старый каменный мост России

И он до сих пор используется!

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Дракон из Ханты-Мансийска

Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге — при этом он до сих пор эксплуатируется.

Длина конструкции — около 160 метров, ширина — 14 метров, высота — около 20 метров.

Виадук опирается на пятнадцать каменных арок, при этом три центральные арки являются как бы двухэтажными.

Для лошадей и троллейбусов: самый старый каменный мост России

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В 2010 году, после реставрации, по мосту торжественно проехала лошадиная упряжка. А уже после нее пустили рейсовый троллейбус.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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