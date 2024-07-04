В России есть мост, который 40+ лет держится на эпоксидке — верите?

«За рулем» рассказал об уникальной технологии строительства Мызинского моста

Мызинский мост через Оку в Нижнем Новгороде строился с 1972 по 1981 год. Уникальность сооружения состояла в том, что блоки моста не сваривали, как при обычном строительстве, а... склеивали между собой эпоксидной смолой.

Впрочем, перед склеиванием части соединяли напряженной арматурой.

Мызинский мост через Оку

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