В России есть мост, который 40+ лет держится на эпоксидке — верите?

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«За рулем» рассказал об уникальной технологии строительства Мызинского моста

Вопрос с подвохом: что делать, если нет моста, а на другую сторону надо?

Мызинский мост через Оку в Нижнем Новгороде строился с 1972 по 1981 год. Уникальность сооружения состояла в том, что блоки моста не сваривали, как при обычном строительстве, а... склеивали между собой эпоксидной смолой.

Впрочем, перед склеиванием части соединяли напряженной арматурой.

Мызинский мост через Оку
Мызинский мост через Оку
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Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9
04.07.2024
Фото:Wikimedia
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