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Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)

«За рулем» вспомнил несостоявшийся проект рестайлинга седана ГАЗ‑13 Чайка

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Самую красивую Чайку ГАЗ13 пытались осовременить еще в 1961 году. Новое оформление передка обрело тогда горизонтально-полосную решетку радиатора во всю ширину автомобиля, четырехфарную оптику и видоизмененный передний бампер.

Однако проект модернизации не понравился худсовету, а потому 13я выпускалась в классическом облике еще 20 лет.

Проект рестайлинга ГАЗ‑13
Проект рестайлинга ГАЗ‑13
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Для кого и для чего делали грузовые Волги в СССР, рассказываем в данном материале.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
26.06.2024
Фото:из архива «За рулем»
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