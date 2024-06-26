Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)
«За рулем» вспомнил несостоявшийся проект рестайлинга седана ГАЗ‑13 Чайка
Самую красивую Чайку ГАЗ‑13 пытались осовременить еще в 1961 году. Новое оформление передка обрело тогда горизонтально-полосную решетку радиатора во всю ширину автомобиля, четырехфарную оптику и видоизмененный передний бампер.
Однако проект модернизации не понравился худсовету, а потому 13‑я выпускалась в классическом облике еще 20 лет.
Проект рестайлинга ГАЗ‑13
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?
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Фото:из архива «За рулем»
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26.06.2024
Фото:из архива «За рулем»
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