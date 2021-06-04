5 странных концептов АВТОВАЗа: как они это придумали?!

Гениальные дизайнеры на АВТОВАЗе были и до прихода Стива Маттина. Правда, тогда при разработке концептов последнее слово чаще оставалось за инженерами и технологами. Нужно было «проще и дешевле». Однако если концепт изначально не планировали доводить до серийного выпуска, художников никто не ограничивал.

В истории АВТОВАЗа были яркие и дажефутуристичные проекты. И хотя дальше концептов дело не пошло, они остались в истории как образец полета дизайнерской и технической мысли.

1. ВАЗ-2106 «Турист»: легковой пикап (1976 г.)

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Туристический автомобиль, да еще на базе «шестерки» — это должно было понравиться советским любителям путешествий, охотникам, рыбакам, да и простым романтикам. В ВАЗ-2106 оставили два передних кресла, а заднюю часть превратили в пикап. В кузов была встроена палатка, которая раскладывалась прямо из борта и благодаря двум дополнительным стойкам закреплялась на земле.

Были даже планы отправить модель на экспорт, но неожиданно проект свернули, а единственный экземпляр использовали для внутренних нужд завода.

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