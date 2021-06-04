Гениальные дизайнеры на АВТОВАЗе были и до прихода Стива Маттина. Правда, тогда при разработке концептов последнее слово чаще оставалось за инженерами и технологами. Нужно было «проще и дешевле». Однако если концепт изначально не планировали доводить до серийного выпуска, художников никто не ограничивал.
Kia K5 рулится чуть точнее Тойоты Камри, но при этом гораздо жестче проходит неровности. Camry остается идеальным вариантом для задних пассажиров.
5 странных концептов АВТОВАЗа: как они это придумали?!
Гениальные дизайнеры на АВТОВАЗе были и до прихода Стива Маттина. Правда, тогда при разработке концептов последнее слово чаще оставалось за инженерами и технологами. Нужно было «проще и дешевле». Однако если концепт изначально не планировали доводить до серийного выпуска, художников никто не ограничивал.
В истории АВТОВАЗа были яркие и дажефутуристичные проекты. И хотя дальше концептов дело не пошло, они остались в истории как образец полета дизайнерской и технической мысли.
Туристический автомобиль, да еще на базе «шестерки» — это должно было понравиться советским любителям путешествий, охотникам, рыбакам, да и простым романтикам. В ВАЗ-2106 оставили два передних кресла, а заднюю часть превратили в пикап. В кузов была встроена палатка, которая раскладывалась прямо из борта и благодаря двум дополнительным стойкам закреплялась на земле.
Были даже планы отправить модель на экспорт, но неожиданно проект свернули, а единственный экземпляр использовали для внутренних нужд завода.
Гениальные дизайнеры на АВТОВАЗе были и до прихода Стива Маттина. Правда, тогда при разработке концептов последнее слово чаще оставалось за инженерами и технологами. Нужно было «проще и дешевле». Однако если концепт изначально не планировали доводить до серийного выпуска, художников никто не ограничивал.
5 странных концептов АВТОВАЗа: как они это придумали?!