Невероятные факты о «шестерке» ВАЗа (ей, кстати 45 лет!)

Уникальные задние фонари, версия пикап и даже... автопилот!

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10 февраля 1976 года на конвейере ВАЗа в Тольятти собрали в тестовом режиме два ВАЗ-2106. Поговаривают, что первый автомобиль появился еще до Нового года, а массовый выпуск, по официальным данным, стартовал 21 февраля. Так или иначе, но датой рождения «шестерки» принято считать именно 10 февраля.

Несмотря на то что этот автомобиль по сути своей всего лишь слегка модернизированная «тройка» (так и есть), в ходе его проектирования и испытаний было немало интересных моментов.

У «шестерки» уникальные задние фонари

Помимо облицовки фар и новой решетки, которые и создавали основное визуальное отличие от ВАЗ-2103, в задачу дизайнеров входило и обновление задней части, а именно создание новых фонарей. Их спроектировал дизайнер В. Степанов, не только удачно вписав в задок, но и добавив оригинальные секции подсветки номерного знака. Как отмечал его коллега В. Антипин (он работал над передней частью машины), ничего подобного ему не приходилось видеть ни тогда, ни позднее.

Планировался пикап — ВАЗ-2106 Турист

Такая машина действительно виделась среди возможных вариантов шестой модели. По заданию технической дирекции на ВАЗе создали опытный образец, в кузов которого была встроена палатка. К сожалению, дальше показанного на фото единственного экземпляра дело не пошло.

На «шестерке» тестировался автопилот

В начале 1980-х Грузинская академия механики машин разработала пилот-автомат, который мог бы заменить человека во время изнурительных испытаний на булыжнике. С ВАЗом был подписан договор, завод выделил средства. В 1983-м, после двух лет проектирования и тестов, представитель академии А. Нозадзе привез в Тольятти образец пилота-автомата.

На бампер ВАЗ-2106 поставили световой датчик, который принимал информацию о дороге и подавал команды на исполнительные механизмы, стоявшие на руле, педалях, рычаге КП и замке зажигания. В теории, автомобиль должен был двигаться без водителя с определенной скоростью и по заданному маршруту. Но на практике машину постоянно уводило в сторону — тестовая поездка кончилась ничем. А. Нозадзе внезапно уехал и больше на заводе не появлялся.

Изначально была «тридцать первой»

Проект начинался как ВАЗ-21031, то есть суть его была выражена в индексе — модернизация ВАЗ-2103. Но в то время руководство предприятия как раз зачем-то объявило, что завод каждый год будет выпускать новую модель — и подвернувшаяся «тридцать первая» была на скорую руку переименована в «шестую», а пресса после запуска производства принялась расписывать достоинства «новой вазовской модели». Так и родилась «шестерка».

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Вторая по массовости

ВАЗ-2106 занимает второе место по массовости выпуска из всех моделей Lada: было выпущено 4 млн 175 тыс. машин, больше только у «единички». В Тольятти эту модель делали с 1976 по 2001 годы, с 1998 года машины собирали в Сызрани («РосЛада»), а с конца 2001 по конец 2005-го — на Ижевском автозаводе.

Все факты, приведенные в публикации, изложены по тексту книги «Высокой мысли пламень», том 2, Тольятти, 2004.

Кстати, некоторых из этих фактов мы уже касались в материале «Та самая „шоха“.

Фото: АВТОВАЗ