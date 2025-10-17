#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эта Волга так и не пошла в народ — и вот почему

Сравнили конструкции Волги ГАЗ‑3111, Nissan Cedric и Toyota Avalon

Совсем новая Волга, мелкосерийное производство которой начали в 2000 году, стала для Горьковского автозавода заметным скачком и по дизайну, и по инженерии.

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Практически одновременно появились обновленные японские седаны Nissan Cedric и Toyota Avalon, которые по классу были прямыми аналогами ГАЗ‑3111. Сравним!

ГАЗ‑3111 Волга

  • Длина – 4920 мм
  • Колесная база – 2820 мм
  • Снаряженная масса – 1690 кг (на 90–100 кг выше, чем у аналогов).

Один из самых больших и тяжелых автомобилей в классе сохранил традиционную для завода классическую компоновку.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»
Базовым двигателем для ГАЗ‑3111 планировали четырехцилиндровый ЗМЗ‑4052.10. Мотор с относительно низкой степенью сжатия по инструкции позволял использовать 91‑й бензин.
ГАЗ‑3111 получил принципиально новую для завода переднюю подвеску: на подрамнике, с двумя рычагами и с амортизаторными стойками. Передние тормоза – дисковые и вентилируемые, задние – барабанные. Тормоза оснастили АБС. Рулевое управление впервые для завода – реечное.

Двигатели

  • Рабочий объем – 2,5 л (95,5×86 мм)
  • Степень сжатия – 9,5
  • Мощность – 136 л. с. при 5200 об/мин

На первые товарные автомобили ставили ЗМЗ‑4062.10.

  • Рабочий объем – 2,3 л (92×86 мм)
  • Степень сжатия – 9,5
  • Мощность – 130 л. с. при 5200 об/мин
Зависимая задняя подвеска с цельным мостом и продольными рессорами. В конструкцию добавили стабилизатор. На Волге стояла механическая пятиступенчатая коробка передач. Иных агрегатов не предусматривали.
Зависимая задняя подвеска с цельным мостом и продольными рессорами. В конструкцию добавили стабилизатор. На Волге стояла механическая пятиступенчатая коробка передач. Иных агрегатов не предусматривали.

Nissan Cedric семейства Y34

Рекомендуем
«Шеф! Два счетчика!» — факты и легенды о советском такси
  • Длина – 4600 мм
  • Колесная база – 2800 мм
  • Снаряженная масса – 1600 кг

Автомобиль, как и Волга, имел задние ведущие колеса. Машина значительно короче Волги, но с базой короче всего на 20 мм – 2800 мм.

Базовый Nissan Cedric оснащали двигателем V6 с четырьмя клапанами на цилиндр. Предлагали также иные двигатели объемом 2,5 и 3 литра. В том числе с турбонаддувом и мощностью до 280 л. с.
Базовый Nissan Cedric оснащали двигателем V6 с четырьмя клапанами на цилиндр. Предлагали также иные двигатели объемом 2,5 и 3 литра. В том числе с турбонаддувом и мощностью до 280 л. с.

Двигатель

  • Рабочий объем – 2,5 л (85×73,3 мм)
  • Степень сжатия – 11,0
  • Мощность – 210 л. с. при 6400 об/мин

На Ниссане спереди тоже стоял подрамник. Подвеска – McPherson. Рулевое управление – реечное.
Задняя подвеска Ниссана – независимая, с разнесенными пружинами и амортизаторами.

Toyota Avalon с заводским обозначением ХХ20

  • Длина – 4874 мм
  • Колесная база – 2700 мм
  • Снаряженная масса – 1590 кг

Переднеприводный автомобиль на 100 кг легче Волги.

Двигатель седана Toyota Avalon – V6, c четырьмя клапанами на цилиндр.
Двигатель седана Toyota Avalon – V6, c четырьмя клапанами на цилиндр.

Двигатель

  • Рабочий объем – 2,5 л (87,5 х 83 мм)
  • Степень сжатия – 10,5
  • Мощность – 213 л. с. при 5800 об/мин.
Переднеприводный седан Toyota – с передней подвеской McPherson и реечным рулевым управлением.
Задняя подвеска Тойоты – независимая, с амортизаторными стойками.
На обоих японских автомобилях ставили только автоматические четырехступенчатые коробки передач.
Тормоза японских автомобилей – дисковые и спереди, и сзади. У Ниссана – все вентилируемые, у Тойоты – вентилируемые только передние. Обе машины – с АБС.

Экзамен по истории

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Волга ГАЗ‑3111, ставшая для завода большим шагом вперед, конечно, заведомо отставала от зарубежных аналогов. Для столь большой и тяжелой машины двигатели ЗМЗ были слабоваты. Кроме того, в этом классе нормой были автоматические коробки передач. Зависимая задняя подвеска и барабанные тормоза сзади выглядели откровенной архаикой.

По-настоящему серийным ГАЗ‑3111 не стал. Высокая цена сочеталась с низким качеством изготовления, и спрос оказался мизерным. За пару лет выпустили чуть больше четырех сотен автомобилей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
  • Как становилась легендарной и культовой самая первая Волга, рассказано тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3339
17.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2