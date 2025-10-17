Эта Волга так и не пошла в народ — и вот почему

Сравнили конструкции Волги ГАЗ‑3111, Nissan Cedric и Toyota Avalon

Совсем новая Волга, мелкосерийное производство которой начали в 2000 году, стала для Горьковского автозавода заметным скачком и по дизайну, и по инженерии.

Практически одновременно появились обновленные японские седаны Nissan Cedric и Toyota Avalon, которые по классу были прямыми аналогами ГАЗ‑3111. Сравним!

ГАЗ‑3111 Волга

Длина – 4920 мм

Колесная база – 2820 мм

Снаряженная масса – 1690 кг (на 90–100 кг выше, чем у аналогов).

Один из самых больших и тяжелых автомобилей в классе сохранил традиционную для завода классическую компоновку.

Базовым двигателем для ГАЗ‑3111 планировали четырехцилиндровый ЗМЗ‑4052.10. Мотор с относительно низкой степенью сжатия по инструкции позволял использовать 91‑й бензин. ГАЗ‑3111 получил принципиально новую для завода переднюю подвеску: на подрамнике, с двумя рычагами и с амортизаторными стойками. Передние тормоза – дисковые и вентилируемые, задние – барабанные. Тормоза оснастили АБС. Рулевое управление впервые для завода – реечное.

Двигатели

Рабочий объем – 2,5 л (95,5×86 мм)

Степень сжатия – 9,5

Мощность – 136 л. с. при 5200 об/мин

На первые товарные автомобили ставили ЗМЗ‑4062.10.

Рабочий объем – 2,3 л (92×86 мм)

Степень сжатия – 9,5

Мощность – 130 л. с. при 5200 об/мин

Зависимая задняя подвеска с цельным мостом и продольными рессорами. В конструкцию добавили стабилизатор. На Волге стояла механическая пятиступенчатая коробка передач. Иных агрегатов не предусматривали.

Nissan Cedric семейства Y34

Длина – 4600 мм

Колесная база – 2800 мм

Снаряженная масса – 1600 кг

Автомобиль, как и Волга, имел задние ведущие колеса. Машина значительно короче Волги, но с базой короче всего на 20 мм – 2800 мм.

Базовый Nissan Cedric оснащали двигателем V6 с четырьмя клапанами на цилиндр. Предлагали также иные двигатели объемом 2,5 и 3 литра. В том числе с турбонаддувом и мощностью до 280 л. с.

Двигатель

Рабочий объем – 2,5 л (85×73,3 мм)

Степень сжатия – 11,0

Мощность – 210 л. с. при 6400 об/мин

На Ниссане спереди тоже стоял подрамник. Подвеска – McPherson. Рулевое управление – реечное. Задняя подвеска Ниссана – независимая, с разнесенными пружинами и амортизаторами.

Toyota Avalon с заводским обозначением ХХ20

Длина – 4874 мм

Колесная база – 2700 мм

Снаряженная масса – 1590 кг

Переднеприводный автомобиль на 100 кг легче Волги.

Двигатель седана Toyota Avalon – V6, c четырьмя клапанами на цилиндр.

Двигатель

Рабочий объем – 2,5 л (87,5 х 83 мм)

Степень сжатия – 10,5

Мощность – 213 л. с. при 5800 об/мин.

Переднеприводный седан Toyota – с передней подвеской McPherson и реечным рулевым управлением. Задняя подвеска Тойоты – независимая, с амортизаторными стойками.

На обоих японских автомобилях ставили только автоматические четырехступенчатые коробки передач. Тормоза японских автомобилей – дисковые и спереди, и сзади. У Ниссана – все вентилируемые, у Тойоты – вентилируемые только передние. Обе машины – с АБС.

Экзамен по истории

Волга ГАЗ‑3111, ставшая для завода большим шагом вперед, конечно, заведомо отставала от зарубежных аналогов. Для столь большой и тяжелой машины двигатели ЗМЗ были слабоваты. Кроме того, в этом классе нормой были автоматические коробки передач. Зависимая задняя подвеска и барабанные тормоза сзади выглядели откровенной архаикой.

По-настоящему серийным ГАЗ‑3111 не стал. Высокая цена сочеталась с низким качеством изготовления, и спрос оказался мизерным. За пару лет выпустили чуть больше четырех сотен автомобилей.

