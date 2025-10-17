Эта Волга так и не пошла в народ — и вот почему
Совсем новая Волга, мелкосерийное производство которой начали в 2000 году, стала для Горьковского автозавода заметным скачком и по дизайну, и по инженерии.
Практически одновременно появились обновленные японские седаны Nissan Cedric и Toyota Avalon, которые по классу были прямыми аналогами ГАЗ‑3111. Сравним!
ГАЗ‑3111 Волга
- Длина – 4920 мм
- Колесная база – 2820 мм
- Снаряженная масса – 1690 кг (на 90–100 кг выше, чем у аналогов).
Один из самых больших и тяжелых автомобилей в классе сохранил традиционную для завода классическую компоновку.
Двигатели
- Рабочий объем – 2,5 л (95,5×86 мм)
- Степень сжатия – 9,5
- Мощность – 136 л. с. при 5200 об/мин
На первые товарные автомобили ставили ЗМЗ‑4062.10.
- Рабочий объем – 2,3 л (92×86 мм)
- Степень сжатия – 9,5
- Мощность – 130 л. с. при 5200 об/мин
Nissan Cedric семейства Y34
- Длина – 4600 мм
- Колесная база – 2800 мм
- Снаряженная масса – 1600 кг
Автомобиль, как и Волга, имел задние ведущие колеса. Машина значительно короче Волги, но с базой короче всего на 20 мм – 2800 мм.
Двигатель
- Рабочий объем – 2,5 л (85×73,3 мм)
- Степень сжатия – 11,0
- Мощность – 210 л. с. при 6400 об/мин
Toyota Avalon с заводским обозначением ХХ20
- Длина – 4874 мм
- Колесная база – 2700 мм
- Снаряженная масса – 1590 кг
Переднеприводный автомобиль на 100 кг легче Волги.
Двигатель
- Рабочий объем – 2,5 л (87,5 х 83 мм)
- Степень сжатия – 10,5
- Мощность – 213 л. с. при 5800 об/мин.
Экзамен по истории
Волга ГАЗ‑3111, ставшая для завода большим шагом вперед, конечно, заведомо отставала от зарубежных аналогов. Для столь большой и тяжелой машины двигатели ЗМЗ были слабоваты. Кроме того, в этом классе нормой были автоматические коробки передач. Зависимая задняя подвеска и барабанные тормоза сзади выглядели откровенной архаикой.
По-настоящему серийным ГАЗ‑3111 не стал. Высокая цена сочеталась с низким качеством изготовления, и спрос оказался мизерным. За пару лет выпустили чуть больше четырех сотен автомобилей.
- Как становилась легендарной и культовой самая первая Волга, рассказано тут.
