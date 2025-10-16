Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

«За рулем» поделился принципами, по которым ДПС выбирает места для дежурств

Мы опросили подписчиков нашего нового Telegram-канала, как часто их останавливают работники ГАИ. Оказалось, большинство водителей подвергаются проверке 2-3 раза в год. Три встречи с ГАИ за год – это уже немало.

Есть конкретные часы, дни и сезоны, когда вероятность проверки на дороге возрастает.

Вероятные места для остановки сотрудником ГАИ

Сразу отметим, что заранее определить расположение мобильных постов ГАИ невозможно. Даже сами инспекторы свои маршруты патрулирования узнают перед началом дежурства. Однако существует определенная закономерность выбора таких точек:

второстепенные шоссе, дублирующие крупные магистрали;

выезды из дворов;

въезд/выезд из населенного пункта;

лесопарковые зоны;

участки дорог с наибольшей аварийной статистикой;

пересечения магистральных дорог.

При этом посты размещаются на прямых и хорошо просматриваемых участках проезжих частей, где обеспечивается хорошая видимость для водителей.

Такое расположение имеет еще и психологический эффект. Заметив патрульную машину, нарушители часто выдают себя нервозностью или чрезмерной аккуратностью. Это сразу привлекает внимание инспекторов ГАИ – остановка для проверки будет неизбежна.

Заметив на пути автомобиль ГАИ, нужно вести себя спокойно и не нервничать. Поведение должно быть естественным – вы ничего не нарушаете.

В какое время суток ДПС останавливает водителей чаще

Больше всего за нарушение ПДД штрафуют вечером и ночью. Сказывается уменьшение интенсивности потока транспортных средств. Именно это обстоятельство приводит к таким нарушениям, как игнорирование сигнала светофора, дорожных знаков и превышение скорости.

Утром и вечером вероятность увидеть патруль ГАИ также высока. В эти часы движение более интенсивное, что увеличивает число выявлений нарушений в виде превышения скорости, неправильной парковки и отсутствия документов.

Ночью, особенно в выходные дни, возрастает количество пьяных водителей, ошибочно надеющихся в темноте скрыть нарушение. Поэтому сотрудники ГАИ в это время суток особенно внимательны.

Время года, в которое ДПС останавливает водителей чаще

Весной на дороги выезжают дачники и отдыхающие. Инспекторы обращают внимание на правильную перевозку грузов и состояние водителей в плане алкогольного опьянения. Мы собрали статистику подобных штрафов, ознакомиться с которой можно по ссылке.

Летом в городах становится меньше патрулей ГАИ. Они перемещаются на федеральные трассы, где контролируют скоростной режим и соблюдение ПДД путешествующими водителями.

Осенью, особенно в сентябре, сотрудники ГАИ уделяют особое внимание водителям, нарушающим правила перевозки детей. Патрули чаще появляются около учебных заведений и дорожных переходов.

Зимой возрастает число аварий из-за нарушения ПДД на скользких дорогах. В связи с этим ГАИ начинает работать в усиленном режиме. Особенно это наблюдается перед Новым годом и праздниками, когда выявляют пьяных водителей и пользователей каршеринга с чужими учетными записями.

Если вас остановил сотрудник ДПС

Заметив на дороге дежурящих инспекторов ДПС ГАИ, ведите себя спокойно. Если вы соблюдаете ПДД, то переживать не о чем.

Если же вас остановили, будьте вежливы. Инспектор выполняет свою работу и на уважение к себе ответит взаимностью.

Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится: небольшое нарушение ПДД может привести к штрафу 500 тысяч рублей и более.