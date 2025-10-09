Инспектор заставил нарушить ПДД под камерой — что делать со штрафом

Отвечаем на вопрос, как быть, если ДПС остановила вас в неположенном месте

Героя нашей истории Алексея остановил инспектор ДПС. Казалось бы, рядовой случай: проверка документов, страховки и прочие формальности. Позже Алексей получил уведомление о неоплате пользования платной парковкой за тот период, когда беседовал с сотрудником ГАИ. Согласно документу, ему необходимо было уплатить штраф 5000 руб.

Откуда возник штраф

На протяжении десяти лет в Москве функционирует программа обустройства зон платных автостоянок. Эти зоны неуклонно расширяются, охватывая даже удаленные жилые районы столицы.

Стоимость парковки варьируется в зависимости от ее расположения относительно центра города и времени суток. Минимальная ставка – 40 руб./час, максимальная – 800 руб./час. Водителю отводится 5 минут на оплату, а также пятиминутный интервал для выезда после окончания оплаченного периода парковки.

Оплата столичных парковок контролируется АМПП (Администратор московского парковочного пространства). Фиксируется всё городскими камерами, камерами автомобилей и пеших сотрудников АМПП. Организация вправе сама назначать штрафы за неоплату.

Нужно ли платить штраф, если вас остановил инспектор ГАИ

Вернемся к случаю с Алексеем. Там, где его остановил сотрудник ДПС, цена парковки составляла 40 руб./час, а штраф за неоплату, согласно московскому КоАП, — 5000 руб. (п. 2 ст. 8.14 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»). Штраф необходимо уплатить в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу.

Обидно, но штраф за неоплату парковки нельзя оплатить со скидкой. Игнорирование наказания грозит удвоением суммы штрафа или даже административным арестом. Подробности читайте в нашей статье «Что бывает за отказ от уплаты штрафов».

Важно помнить, что уплачивать следует лишь законные штрафы. Если вы считаете взыскание неправомерным, его нужно оспорить в предусмотренном законодательством порядке.

Далее рассмотрим процедуру обжалования.

Можно ли перенести ответственность на инспектора ГАИ

Сразу отметим: требование инспектора ДПС остановиться водитель должен исполнить незамедлительно и с соблюдением ПДД.

Если же, несмотря на ваши усилия, пришлось нарушить правила парковки, ваша вина отсутствует. Ведь вы следовали распоряжению инспектора, а обеспечение безопасной остановки входит в его обязанности.

Тем не менее полностью доверять инспектору тоже не рекомендуется. Особенно учитывая, что в случае аварии привлечь его к ответственности как инициатора инцидента будет практически невозможно.

Комментарий юриста

Давид Мелконян, адвокат:

– Исходя из правоприменительной практики, вряд ли удастся доказать, что вы врезались или создали аварийную ситуацию только потому, что не могли другим образом перестроиться. Руководство ГАИ опросит пару инспекторов. Те напишут, что автомобильный поток был не плотный, а вы имели техническую возможность предотвратить аварию. Всему причиной – просто ваше неумение водить.

Шанс есть, только если вы в качестве доказательства своей невиновности сможете приложить к жалобе панорамные снимки местности. Но, по понятным причинам, осуществить такое водителю невозможно.

Есть один лайфхак: если инспектор остановил вас там, где запрещена остановка или парковка, попросите его оформить бумагу, подтверждающую ваше вынужденное пребывание на этом участке дороги. Документ пригодится, если придет штраф с камеры.

Как обжаловать штраф

Наш герой отказался платить несправедливый штраф и обратился к юристу. Юрист подготовил жалобу на имя гендиректора АМПП с изложением обстоятельств и требованием отмены незаконного взыскания.

«К жалобе мы приложили непосредственно штраф с дорожной камеры, которая зафиксировала факт нахождения автомобиля на платной парковке, – рассказывает Давид Мелконян. – Также мы приложили копию постановления об административном правонарушении, которое моему доверителю выписал инспектор ГАИ. Этих материалов достаточно для того, чтобы доказать, что остановка была совершена вынужденно. Спустя некоторое время на Госуслугах моему доверителю пришло сообщение, что неправомерный штраф отменен».

Если успеваете подать жалобу до вступления постановления в силу (10 дней), штраф можно не платить до итогового решения.

Если не успели обжаловать штраф

Водители часто ошибаются с датой вступления постановления в силу и тем самым рискуют пропустить сроки обжалования. Согласно ч. 1 ст. 30.3 КОАП РФ жалоба подается в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Непонимание этой формулировки вызывает проблемы.

«Проблема в том, что факт получения письма фиксируется по-разному, в зависимости от того, каким образом оно было доставлено, – объясняет Давид Мелконян. – К примеру, если штраф пришел по электронной почте, десятидневный срок рассчитывается с момента поступления письма. Не важно, когда в последний раз вы открывали свою почту. То же самое – с Госуслугами. Если штраф пришел обычной почтой, срок исчисляется с момента поступления в почтовое отделение. Именно поэтому чрезвычайно важно регулярно проверять наличие штрафов через специальные онлайн-сервисы. А если вы выяснили, что срок обжалования пропущен, погасите задолженность и напишите ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование данного штрафа».

