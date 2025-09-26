Возвращение водительских прав после лишения — что нужно знать

Глава ГАИ разъяснил процедуру возврата водительского удостоверения

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Заканчивается срок лишения прав. Где сдать экзамен по ПДД? Сколько попыток у меня есть?

П. В., Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Правилами возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1191, для возврата водительского удостоверения по окончании срока лишения права управления транспортными средствами вам следует успешно пройти в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении проверку знания правил дорожного движения.

Проверка проводится путем сдачи в экзаменационном подразделении соответствующего субъекта РФ теоретического экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами по истечении не менее половины определенного судом срока лишения права на управление транспортными средствами.

Количество попыток не ограничено, однако в случае неудачи при прохождении проверки ее можно пройти повторно не ранее чем через 7 дней.

